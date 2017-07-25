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FUTBOL

Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

25 Temmuz 2017 Salı, 10:48:44

  • 1 Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Barcelona’nın, ocak ayında Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Lucas Lima ile 4.5 yıllık anlaşma sağladığı açıklanmıştı.

  • 2 Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Yıldız futbolcunun, devre arasından itibaren İspanyol devinin formasını giyeceği belirtilmişti. 

  • 3 Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu için yeniden devreye girdi. Lima’nın menajeri Edson Khodor, yaşanan gelişmeleri Fanatik'e anlattı. 

  • 4 Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Khodor, Fenerbahçe’nin oyuncusuna olan ilgisinin aylar öncesinden başladığını söyledi. 

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  • 5 Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
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    Edson Khodor şunları söyledi:

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    hayal transferlerle uğraşmayın
  • Misafir 20 dakika önce
    Oldu, başka isteği var mıymış ...
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