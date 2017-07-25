FUTBOL
Lucas Lima Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
25 Temmuz 2017 Salı, 10:48:44 | Güncelleme: 10:53:13
-
1
1
|
15
Barcelona’nın, ocak ayında Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Lucas Lima ile 4.5 yıllık anlaşma sağladığı açıklanmıştı.
-
2
2
|
15
Yıldız futbolcunun, devre arasından itibaren İspanyol devinin formasını giyeceği belirtilmişti.
-
3
3
|
15
Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu için yeniden devreye girdi. Lima’nın menajeri Edson Khodor, yaşanan gelişmeleri Fanatik'e anlattı.
-
4
4
|
15
Khodor, Fenerbahçe’nin oyuncusuna olan ilgisinin aylar öncesinden başladığını söyledi.
-
5
5
|
15
Edson Khodor şunları söyledi:
-
6
6
|
15
“Barcelona’nın devreye girmesinin ardından Fenerbahçe geri planda kalmıştı. Ancak Barcelona’nın kararsız tutumu sonrasında görüşmeler yeniden başladı."
-
7
7
|
15
"Bir yönetici, Brezilya’ya gelip bizimle görüşeceğini belirtti."
-
8
8
|
15
"Fazla detay veremem ama Lima’nın geleceğinin haftaya şekilleneceğini söyleyebilirim.”
-
9
9
|
15
Fenerbahçe’nin hedefleri arasında Lucas Lima taraftarları heyecanlandıran tek isim fakat Brezilyalı yıldızın peşinde Barcelona’dan, Inter’e Sevilla’ya dek pek çok zengin takım var.
-
10
10
|
15
Fotospor'a göre; Bu yılın Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan sambacının ise ilginç bir isteği var.
-
11
11
|
15
Bir sonraki takımına bonservis bedeli olmadan gitmek isteyen Lima, 10 milyon Euro imza parası talep ediyor.
-
12
-
13
-
14
-
15