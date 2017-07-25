Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Lucas Perez Deportivo'ya dönebilir| Lucas Perez kimdir?

Arsenal'in tecrübeli santrforu Lucas Perez, yeni sezon öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı. İspanyol golcü, takımın menajeri Arsene Wenger'i eleştirirken geleceğiyle ilgili de konuştu.

Geçen sezon 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Deportivo La Coruna'dan Arsenal'e transfer olan Lucas Perez, 22 maçta forma giyebilriken bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 6 asist yaptı. İspanyol golcü, Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için Arsenal'den ayrılacağını ve Deportivo'ya dönerse kendini bulabileceğini söyledi.

"Geçen şubat ayında Çin'den cazip bir teklif almıştım. Ancak Arsene Wenger, bana ihtiyacı olduğunu söyleyerek transferime engel oldu." diyen Perez, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Ancak şubat ayından sonra daha az forma şansı buldum. Elime ne zaman fırsat geçse en iyi performansı göstermeme rağmen değerlendirilmedim. Artık Arsenal'de forma giyemeyeceğim çok açık."

Dünya Kupası'nda oynamak istediğini ve bunun için sezon genelinde forma giymesi gerektiğinin altını çizen İspanyol golcü "Bardağı taşıran son damla ise bana ait olan 9 numaralı formanın başka bir oyuncuya verilmesi oldu. Deportivo'ya gidebilirsem, eski günlerime dönebileceğime inanıyorum." dedi.

Arsenal'le 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Perez'e eski kulübü Deportivo La Coruna'nın 10 yıllık bir teklif yaptığı iddia edilmişti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Deportivo, futbolu bıraktıktan sonra teknik heyette görev almasını kapsayan bir sözleşme önerdi.

LUCAS PEREZ KİMDİR?

Tam adı: Lucas Pérez Martínez

Doğum tarihi: 10 Eylül 1988

Doğum yeri: A Coruna / İspanya

Yaş: 28

Boy: 1,80 m

Mevki: santrfor

Ayak: Sol ayak

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Oynadığı takımlar: Atletico Madrid, Rayo Vallecano, Karpaty, Dinamo Kiev, PAOK, Deportivo La Coruna, Arsenal

Son sezon performansı: 22 maç, 8 gol, 6 asist

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