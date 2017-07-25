Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer oldu iddiası - Mbappe kimdir?

Marca Gazetesi; Real Madrid'in, Kylian Mbappe'nin transferi için Monaco ile 180 milyon Euro karşılığında anlaştığını özel haber olarak duyurdu.

Monaco'ya 150 milyon Euro garanti para öneren Real Madrid, 30 milyon Euro performans primini de gözden çıkarmış durumda. Transferin resmileşmesi halinde Mbappe, açık farkla Pogba'yı geçerek futbol tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını alacak.

Marca’ya göre; Kylian Mbappe, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Ücreti de senelik net 7 milyon Euro olacak. Fransız golcünün toplam maliyeti 222 milyon Euro’yu bulacak. Görüşmelerde Mbappe'nin bir sezon daha Monaco'da oynayıp daha sonra Real Madrid'e gelmesinin de masaya yatırıldığı belirtildi. Ama genç golcünün Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Cristiano Ronaldo-Bale-Benzema üçlüsüyle rekabete hazır olduğunu belirtmesi sonrası bundan vazgeçildi.

Mbappe'nin Paris'te Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaptığı görüşmenin ardından da 2017-2018 sezonundan itibaren Real Radrid'de forma giymesi için anlaşma sağlandı.

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