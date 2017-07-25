Porto, Vincent Aboubakar için kararını verdi

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için Porto’nun sürpriz bir planı var. Portekiz basnında yer alan haberlere göre; Porto Vincent Aboubakar’a yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz sezon Aboubakar’ı kadroda istemeyen teknik direktör Nuno Espirito Santo’nun aksine, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao’nun Kamerunlu golcüye imzayı attırmayı istediği belirtildi…



Porto ile 2018’e kadar sözleşmesi olan Vincent Aboubakar’ın sözleşmesinin uzatılması ile birlikte maaşında da yaptırıma gidileceği ve uzun vadeli kontratla daha düşük bir maaş verileceği kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 19 gol attı.



MARSİLYA DA ABOUBAKAR’IN PEŞİNDE

Öte yandan Carlos Bacca transferini bitirmeye çalışan Marsilya’nın, alternatif olarak da Aboubakar’ı belirlediği kaydedildi.

Fransız ekibinin, Carlos Bacca için Milan ile 15 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmış, ancak oyuncu ile görüşmelerinde küçük pürüzlerle karşılaşmıştı.

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