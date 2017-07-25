FUTBOL
Fikret Orman'dan transfer açıklaması
25 Temmuz 2017 Salı, 21:43:15 | Güncelleme: 22:06:35
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferlerle ilgili açıklamalar yaptı.
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Ntvspor'a yaptığı açıklamada Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar, Marcelo ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.
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Fikret Orman, Alvaro Negredo için şu ifadeleri kullandı:
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"Alternatiflerimizden bir tanesi Negredo, olabilir, ama ilgilendiğimiz başka oyuncular da var."
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"Bizim açımızdan transferi yapmak değil, doğru transferi doğru fiyata yapmak önemli."
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"Taraftar baskı yapıyor haklıdır ama taraftar baskı yapıyor diye fazla para veremem"
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Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo için de yorum yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:
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"Kapımız Marcelo'ya her zaman açık."
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"Allah yolunu açık etsin, canımızdan bir parça."
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"Bir stoper daha düşünüyorum"
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"LENS ÖNCELİK DEĞİL, ABOUBAKAR KONUSU KAPANMADI"
Fikret Orman, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in transferiyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
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Fikret Orman, Hollandalı futbolcu için şunları söyledi:
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"Lens iyi bir oyuncu, fena bir oyuncu değil ama önceliğimizde değil"
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Öte yandan, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan vazgeçmediği öğrenildi.
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Başkan Fikret Orman, Kamerunlu yıldız için şu ifadeleri kullandı:
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"Lorient Aboubakar'ın hakkının %60'ına sahip."
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"Porto da para almayacaksam ben oynatım diyor. Onlar anlaşamadı. Tamamen kapanmış değil"
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Fikret Orman öte yandan 2-3 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.