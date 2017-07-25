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FUTBOL

Fikret Orman'dan transfer açıklaması

25 Temmuz 2017 Salı, 21:43:15

  • 1 Fikret Orman'dan transfer açıklaması
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferlerle ilgili açıklamalar yaptı.

  • 2 Fikret Orman'dan transfer açıklaması
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    Ntvspor'a yaptığı açıklamada Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar, Marcelo ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.

  • 3 Fikret Orman'dan transfer açıklaması
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    Fikret Orman, Alvaro Negredo için şu ifadeleri kullandı:

  • 4 Fikret Orman'dan transfer açıklaması
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    "Alternatiflerimizden bir tanesi Negredo, olabilir, ama ilgilendiğimiz başka oyuncular da var."

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  • 5 Fikret Orman'dan transfer açıklaması
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    "Bizim açımızdan transferi yapmak değil, doğru transferi doğru fiyata yapmak önemli."

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