FUTBOL
Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
25 Temmuz 2017 Salı, 23:22:40 | Güncelleme: 23:35:31
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Beşiktaş, hazırlık maçında Real Valladolid ile karşılaştı.
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Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Fabri, Matej Mitrovic, Adriano, Andreas Beck, Atınç Nukan, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Mustafa Pektemek 11'iyle başladı.
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Beşiktaş'ta yeni transferler Pepe ve Orkan Çınar maçı tribünden takip ettiler.
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Mücadeleye hızlı başlayan İspanyol ekibi 4. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasının arkasına hareketlenen Mata sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu sert bir vuruşla uzak köşeye gönderdi.
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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Valladolid'in üstünlüğü ile sona erdi.
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Beşiktaş'ın golü 55. dakikada geldi. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada, Valladolid kalecisi Becerra topu kontrol edemeyince Mustafa Pektemek topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
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77. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun Oğuzhan Özyakup'u gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
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Maçta son gol Valladolid'den geldi. Miguel Mari Sanchez ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu Fabri'nin üzerinden ağlara gönderdi.
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Mücadele 2-2'lik skorla tamamlandı.