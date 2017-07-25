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FUTBOL

Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU

25 Temmuz 2017 Salı, 23:22:40

  • 1 Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
    1 | 9

    Beşiktaş, hazırlık maçında Real Valladolid ile karşılaştı.

  • 2 Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
    2 | 9

    Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Fabri, Matej Mitrovic, Adriano, Andreas Beck, Atınç Nukan, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Mustafa Pektemek 11'iyle başladı.

  • 3 Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
    3 | 9

    Beşiktaş'ta yeni transferler Pepe ve Orkan Çınar maçı tribünden takip ettiler.

  • 4 Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
    4 | 9

    Mücadeleye hızlı başlayan İspanyol ekibi 4. dakikada 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasının arkasına hareketlenen Mata sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu sert bir vuruşla uzak köşeye gönderdi.

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  • 5 Beşiktaş: 2 - Real Valladolid: 2 | MAÇ SONUCU
    5 | 9

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Real Valladolid'in üstünlüğü ile sona erdi.

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