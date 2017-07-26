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FUTBOL

Fenerbahçe, Kjaer takımdan ayrılırsa Badstuber'i transfer edecek

Kjaer giderse rota Badstuber

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 01:27:45

  • 1 Kjaer giderse rota Badstuber
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    Hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından Fenerbahçe’yi oldukça heraketli günler bekliyor...

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    Sarı-Lacivertli yönetim, ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeleri yapmak için yoğun bir mesai harcarken, bazı isimlerin de takımdan ayrılması söz konusu...

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    Bu oyunculardan biri de Simon Kjaer...

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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, iki sezon önce geldiği Fenerbahçe’de takımın parlayan yıldızı olan ve sergilediği savunma performansıyla herkesin beğenisi toplayan Danimarkalı oyuncu, ciddi teklifler alıyor.

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    29 yaşındaki stoperle yakından ilgilenen İtalyan devi Milan, ilk etapta 8 milyon Euro önermiş fakat Sarı-Lacivertliler, bu teklifi geri çevirmişti...

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