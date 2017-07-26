FUTBOL
Fenerbahçe, Kjaer takımdan ayrılırsa Badstuber'i transfer edecek
Kjaer giderse rota Badstuber
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 01:27:45 | Güncelleme: 10:01:15
-
1
1
|
23
Hem gelecek hem de gidecek oyuncular açısından Fenerbahçe’yi oldukça heraketli günler bekliyor...
-
2
2
|
23
Sarı-Lacivertli yönetim, ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeleri yapmak için yoğun bir mesai harcarken, bazı isimlerin de takımdan ayrılması söz konusu...
-
3
3
|
23
Bu oyunculardan biri de Simon Kjaer...
-
4
4
|
23
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, iki sezon önce geldiği Fenerbahçe’de takımın parlayan yıldızı olan ve sergilediği savunma performansıyla herkesin beğenisi toplayan Danimarkalı oyuncu, ciddi teklifler alıyor.
-
5
5
|
23
29 yaşındaki stoperle yakından ilgilenen İtalyan devi Milan, ilk etapta 8 milyon Euro önermiş fakat Sarı-Lacivertliler, bu teklifi geri çevirmişti...
-
6
6
|
23
BONSERVİSİ ELİNDE
Fenerbahçe Yönetimi’nin Simon Kjaer’i 10 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayı düşünmediği ifade edilirken, tecrübeli futbolcuya ikinci teklif İspanya’dan geldi.
-
7
7
|
23
La Liga ekibi Sevilla, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli kulübün kapısını resmen çaldı.
-
8
8
|
23
Tüm bu gelişmelerin ardından hem Milan hem de Sevilla’dan gelen teklifler Fenerbahçe Yönetimi’ni alternatif arayışlarına itti.
-
9
9
|
23
Danimarkalı stoperin satılması halinde savunmada yaşanacak sorunu hemen çözmek için kolları sıvatan Sarı-Lacivertli kurmayların, 28 yaşındaki Alman stoper Holger Badstuber’i almak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.
-
10
10
|
23
Bayern Münih’le sözleşmesi sona eren Alman yıldızın bonservisinin elinde olması nedeniyle yönetim bu transfere sıcak bakıyor.
-
11
11
|
23
SON 2 SEZONDA 25 MAÇA ÇIKABİLDİ
Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan Badstuber, 11 sezon boyunca Bavyera ekibinin formasını giydi.
-
12
12
|
23
Alman Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri olan 28 yaşındaki futbolcu, son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşadı.
-
13
13
|
23
2014-15’te 193 gün, 2015- 16’da 116 gün, 2016-17’de ise 67 gün sakatlık nedeniyle futboldan uzak kalan Badstuber, geçen sezonun devre arasında Schalke’ye kiralanmıştı.
-
14
14
|
23
Son 2 sezonda 25 maça çıkalabilen 28 yaşındaki stoperle ilgili tek soru işareti sık sık yaşadığı sakatlıklar...
-
15
15
|
23
Transferde bir süredir sessizliğe gömülen Fenerbahçe, bombaları patlatmaya adım adım yaklaşıyor.
-
16
16
|
23
Bir süredir Santos forması giyen Lucas Lima ile PSG’den ayrılması an meselesi olan Hatem Ben Arfa için temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler dün yaşanan gelişmeler sonrası iki yıldız için geri sayıma başladı.
-
17
17
|
23
İlk olarak Lima’nın İnstagram hesabından Santos’a veda sözleri içeren bir fotoğraf ve ardından da ‘Sarı-Lacivert kalpli’ başka bir fotoğraf paylaşması dikkat çekti.
-
18
18
|
23
Bir taraftarın “Seni bekliyoruz. Gelecek misin?” mesajına Sambacı’nın “Göreceğiz” yanıtını vermesiyle ise heyecan tavan yaptı.
-
19
19
|
23
Kanarya’nın bir diğer hedefi Hatem Ben Arfa konusunda da dün önemli gelişmeler vardı.
-
20
20
|
23
Yıldız oyuncunun talipleri arasında bulunan Fransız ekibi Nice’in başkanı Jean-Pierre Rivere, bu defteri kapattıklarını açıklarken ülke basınından L’Equipe, 30 yaşındaki orta sahanın gidebileceği adresler arasında Türkiye’yi gösterdi.
-
21
21
|
23
Bu gelişmelerin ardından taraftarlar, iki yıldız için resmi açıklamaların gelmesini beklemeye koyuldu.
-
22
22
|
23
ETO'O'DA UMUT IŞIĞI
Forvetarayışlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe’de Samuel Eto’o defterinin henüz tam olarak kapanmadığı öğrenildi.
-
23
23
|
23
Antalya’nın “Satmayacağız” yönündeki açıklamasına rağmen iki tarafın görüşmelerini sürdürdüğü ve birkaç gün içerisinde Sarı-Lacivertliler’in bu transferden olumlu sonuç alabileceği bildirildi.