FUTBOL
Cengiz Ünder Roma'da ilk golünü attı! Tottenham Hotspur: 2 - AS Roma: 3
Cengiz Ünder'den süper başlangıç
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:45:42 | Güncelleme: 10:55:56
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Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk maçına Tottenham karşısında çıktı.
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ABD'de oynanan maçta 46. dakikada sahaya giren Cengiz, 70. dakikada golle tanıştı.
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Karşılaşma 3-2 tamamlanırken Cengiz Ünder'e adeta övgü yağdı.
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İşte maçın adamı seçilen Cengiz Ünder için yapılan yorumlar:
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Corriere dello Sport: Bir yıldız doğdu. ABD'de kamp yapan Roma'dan harika haberler geliyor. Tottenham zaferinin ardından genç Türk Cengiz Ünder bulunuyor.
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Monchi'nin yüksek maliyetten kaçınmadığı Türk oyuncu Tottenham maçında parladı. Defansa yardıma bile geldi. Rakipleri için sürekli tehdit oluşturdu.
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ForzaRoma: Sadece 4 antrenman katılan Cengiz Ünder, Amerika'yı keşfetti. Pozitif bir etki bıraktı. Her yönden oyuna katkıda bulundu.
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Kişiliği, aldığı eğitimiyle sahada kendini gösterdi. Monchi onun beslenmesinden fiziğine kadar her şeyiyle gelişmesi için ilgileniyor.
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Il Messaggero: Defrel'in yerine oyunca giren Cengiz Ünder fırsatı iyi kullandı. Tottenham'ı mutsuz eden golü attı.
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Romalı futbolcu Diego Perotti: Cengiz çok güçlü görünüyor. Hızlı. Biraz deneyime ve fiziksel gelişime ihtiyacı var. Zaman onun iyiliğine çalışıyor.
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Di Marzio: Cengiz Ünder aldığı sürede dikkat çekti. Roma formasıyla ilk golünü attı.
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Bu Cengiz Ünder'in sadece başlangıcıysa Roma'nın henüz yeni bulduğu ve şekillendireceği mücevhere sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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Öte yandan Başakşehir'den de gol atan Cengiz'e tebrik geldi.
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SOSYAL MEDYADAN YAPILAN YORUMLAR
Cengiz Ünder Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Çok büyük yerlere gelecek. Arda'yı bile geçebilir.
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Nazar değmesin çok iyi futbolcu olacaksın be Cengiz Ünder, Altınordu artık sadece Türk futboluna değil dünya futboluna da hizmet ediyor.
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İnşallah güzel kariyeri olur, futbolu ve karakteriyle Türkiye'de bunu hakeden Enes Ünal'la birlikte iki futbolcudan biri.
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Cengiz Ünder dün akşam maçın adamı seçildi ayrıca. Rakibi Premier League ikincisi Tottenham. Pırıl pırıl bir çocuk,gurur duyuyorum.
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Cengiz Ünder'i bir an Dybala zannettim ama sen bu gidişle Dybala'yı da geçeceksin.
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Aslanım Cengiz Ünder Roma ile ilk maçında gölünü atmış helal sana.
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Adam olacak çocuk Cengiz Ünder!
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Olacak evlat. Daha da güzel olacak. Pes etme yeter ki. Yolun açık
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Avrupaya giden hiçbir Türk futbolcu beni Cengiz Ünder kadar heyecanlandırmamıştı. Gerçekten haklıyım galiba, yeni bir yıldız doğuyor...
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