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FUTBOL

Cengiz Ünder Roma'da ilk golünü attı! Tottenham Hotspur: 2 - AS Roma: 3

Cengiz Ünder'den süper başlangıç

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:45:42

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    Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk maçına Tottenham karşısında çıktı.

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    ABD'de oynanan maçta 46. dakikada sahaya giren Cengiz, 70. dakikada golle tanıştı.

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    Karşılaşma 3-2 tamamlanırken Cengiz Ünder'e adeta övgü yağdı.

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    İşte maçın adamı seçilen Cengiz Ünder için yapılan yorumlar:

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    Corriere dello Sport: Bir yıldız doğdu. ABD'de kamp yapan Roma'dan harika haberler geliyor. Tottenham zaferinin ardından genç Türk Cengiz Ünder bulunuyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 15 dakika önce
    kesin fb,bjk veya gs ye gider diyordum. Helal olsun direkt Roma'ya gitti. İnşallah bir Türk futbol yıldızı olur.
  • Misafir 24 dakika önce
    sakın acuna bulaşma. bulaşanların hali ortada. türkiye'ye sık gelip gitme. tugay kerimoğlu'nu kendine örnek al.
  • Misafir 30 dakika önce
    aferim bravo yolun açık olsun
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