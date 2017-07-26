Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

' Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak' diye merak eden futbolseverler için maç saati ve kanalı belli oldu. İlk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçtan galibiyetle ayrılarak avantaj yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet. Fenerbahçe bu maçtan galibiyetle ayrılırsa rövanş maçında avantaj yakalayacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 27 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Avusturya'nın Graz şehrindeki UPC Arena'da oynanacak. Seyirciler karşılaşmayı beIN Sports kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 3 Ağustos'da İstanbul'da oynanacak. Rövanş müsabakası ise saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DAKİ 217. SINAVINDA

Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçıyla Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak.



Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 216 maçta 80 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 270 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 320 gol gördü.



Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 216 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 50 27 14 9 69 43 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 216 80 44 92 270 320

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.

Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Portekiz'in Benfica takımına deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

EN GOLCÜ ALEX, EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da.

İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti.

Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 16. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 84 maçta görev yaptı.

EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİLER

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerini 1994-1995 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda Azerbaycan'ın Turan, 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla aldı.

Fenerbahçe en farklı yenilgisini ise 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, 1992-1993 yılında UEFA Kupası ikinci turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı 7-1'lik yenilgisi de bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bazı başarıları ve ilkleri şöyle:

- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

- Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

- Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

- Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında İngiliz ekip Manchester United'ı İngiltere’de 1-0 yenerek, rakibinin 40 yıl ve 56 maçlık Avrupa kupalarında kendi sahasında yenilmezlik rekorunu sona erdirdi. Fenerbahçe ayrıca, 1985-1986 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Michel Platini'nin forma giydiği ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olarak gösterilen Fransa ekibi Bordeaux'yu deplasmanda 3-2 yenip İnönü Stadı'nda da 0-0 berabere kalıp eleyerek tarihi bir zafer elde etmişti.

- UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

- Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

SANTRAFOR SIKINTISI

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi santrfor sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık oynayan Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan ve en az 1.5 ay daha sakatlığı sürecek Jose Fernandao'dan faydalanamayan sarı-lacivertlilere, bir kötü haber de Robin van Persie'den geldi.

İsviçre kampının son hazırlık maçında Monaco karşısında sol dizinden sakatlanan Van Persie, Sturm Graz maçına yetiştirilemedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde ise santrfor özellikli tek isim olarak genç takım oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse kaldı.

Kariyerinde hiç profesyonel maçı bulunmayan Ahmethan, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 21 karşılaşmada 18 gol atmıştı. Kocaman'ın, ileri uçta hazırlık maçlarında da oynattığı genç futbolcuya ya da kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe'ye şans vereceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN'LA 50 AY SONRA

Fenerbahçe, teknik direktör Aykut Kocaman'la tam bin 530 gün sonra, sarı-lacivertli takımın başında sahada yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin başında 4 yıl sonra tekrar geçen Kocaman, Fenerbahçe'yle son resmi maçına yaklaşık 50 ay önce 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Carlos Kameni ve Mauricio Isla, ilk kez bir resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymek için Kocaman'dan forma bekleyecek.

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken Kocaman, kaleyi koruyacak isim konusunda Volkan Demirel ve yeni transfer Kameni arasında tercih yapacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel (Kameni), Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Ahmethan Köse (Chahechouhe).

STURM GRAZ SAHASINDA SON 7 MAÇI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 7 maçı da kaybetti.

Avusturya temsilcisi, sahasındaki son galibiyetini 6 yıl önce elde etti. Sturm Graz, 3 Ağustos 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gürcü rakibi Zestafoni'yi 1-0 yenmişti. Bu galibiyetten sonra Sturm Graz, sırasıyla Bate Borisov, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan ve Mladost'a kaybetti.

Avusturya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost'a ilk maçı sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Maçlarını yaklaşık 15 bin kişilik UPC Arena'da oynayan Sturm Graz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin ilk haftasında St.Polten'i 3-2 yendi.

Graz'daki karşılaşmaya bölgede yaşayan Türklerin ilgi göstermesi ve Fenerbahçe'nin ciddi bir taraftar desteğiyle sahada olması bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇLARI

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Skenderbeu (Arnavutluk)



19.30 Olimpik Donetsk (Ukrayna) - PAOK (Yunanistan)



19.30 Trakai (Litvanya) - Shkendija (Makedonya)



19.45 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Panionios (Yunanistan)



20.00 Süduva (Litvanya) - Sion (İsviçre)



20.00 AIK (İsveç) - Braga (Portekiz)



20.00 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Minsk (Belarus)



20.00 Utrecht (Hollanda) - Lech (Polonya)



20.00 Östersunds (İsveç) - Fola (Lüksemburg)



20.00 Sturm Graz (Avusturya) - Fenerbahçe



20.00 Krasnodar (Rusya) - Lyngby (Danimarka)



20.00 PSV (Hollanda) - Osijek (Hırvatistan)



20.30 Bnei Yehuda (İsrail) - Zenit (Rusya)



20.30 Botev (Bulgaristan) - Maritimo (Portekiz)



20.30 Astra (Romanya) - Olexandriya (Ukrayna)



20.30 Dinamo Bükreş (Romanya) - Athletic Bilbao (İspanya)



21.00 Brondby (Danimarka) - Hajduk Split (Hırvatistan)



21.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Milan (İtalya)



21.00 Arka (Polonya) - Midtjylland (Danimarka)



21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Sparta Prag (Çekya)



21.30 Gent (Belçika) - Altach (Avusturya)



21.30 Bordeaux (Fransa) - Videoton (Macaristan)



21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Gebele (Azerbaycan)



21.45 Olympique Marsilya (Fransa) - Oostende (Belçika)



21.45 Aberdeen (İskoçya) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)



21.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Odds (Norveç)



22.05 Freiburg (Almanya) - Domzale (Slovenya)



22.05 Everton (İngiltere) - Ruzomberok (Slovakya)



22.05 Austria Wien (Avusturya) - AEL (Kıbrıs Rum Kesimi)