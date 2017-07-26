Yeni sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden 2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, buradaki 2. hazırlık maçında İspanya temsilcisi Las Palmas karşısında çıkacak. Peki, Beşiktaş - Las Palmas maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın ayrıntılarına haberturk.com'dan ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında İspanya temsilcisi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Las Palmas maçı 27 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'da başlayacak. Marbella Stadı'nda oynanacak karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yurt dışı kampını İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştiren Beşiktaş, burada son hazırlık maçını 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betisle oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.

BEŞİKTAŞ İSPANYA'DAKİ İLK HAZIRLIK MAÇINDA BERABERE KALDI

Beşiktaş, İspanya'da oynadığı hazırlık maçında Real Valladolid ile karşılaştı.

Real Valladolid, ilk yarıyı 4. dakikada Jaime Mata'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. Beşiktaş, 55. dakikada Mustafa Pektemek ve 77. dakikada da Oğuzhan Özyakup'un golleriyle mücadelede 2-1 öne geçti.

Siyah-beyazlılar, 81. dakikada Miguel Mari Sanchez'in golüne engel olamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ İSPANYA KAMPI



2009 şampiyonluğundan sonra ikinci kez İspanya'da maç kampı yapan Beşiktaş, o tarihte Huelva ve Sevilla kentinde yapılan Barış Kupası'na katılmıştı. 8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapn Kara Kartalların yolculuğu 23 Temmuz'da başladı.

İlk 16 gün İstanbul'da çalışan Siyah Beyazlılar bu etabın tek hazırlık maçını Nezat Demir Tesisleri'nde Fortuna Sittard ile yapmış ve 3-3 berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık maçını Schalke 04 ile Çin'de oynayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Çin dönüşü 3 gündür izin yapan futbolcular 23 Temmuz'da İspanya'ya gitti. İspanya'nın Marbella şehrinde 8 gün sürecek bir kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süre zarfında 3 tane hazırlık maçı oynayacak.

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