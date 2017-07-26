Fenerbahçe 217. Avrupa maçına çıkacak

Fenerbahçe, Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçıyla Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesine çıkacak.



Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 216 maçta 80 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 270 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 320 gol gördü.



Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 216 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:



AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti.



Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.



Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.



Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.



Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Portekiz'in Benfica takımına deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.



EN GOLCÜ ALEX, EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da.



İstanbul ekibinden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti.



Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 16. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 84 maçta görev yaptı.



EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİLER

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerini 1994-1995 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda Azerbaycan'ın Turan, 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla aldı.



Fenerbahçe en farklı yenilgisini ise 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, 1992-1993 yılında UEFA Kupası ikinci turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı 7-1'lik yenilgisi de bulunuyor.



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ İLKLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bazı başarıları ve ilkleri şöyle:



Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.



Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.



Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.



Sarı-lacivertliler, 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçında İngiliz ekip Manchester United'ı İngiltere’de 1-0 yenerek, rakibinin 40 yıl ve 56 maçlık Avrupa kupalarında kendi sahasında yenilmezlik rekorunu sona erdirdi. Fenerbahçe ayrıca, 1985-1986 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Michel Platini'nin forma giydiği ve Avrupa'nın en önemli takımlarından biri olarak gösterilen Fransa ekibi Bordeaux'yu deplasmanda 3-2 yenip İnönü Stadı'nda da 0-0 berabere kalıp eleyerek tarihi bir zafer elde etmişti.



UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.



AYKUT KOCAMAN'IN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe'ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatarak yaşatan teknik direktör Aykut Kocaman, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında Avrupa sınavına çıkacak.



Sarı-lacivertlilere 4 yıl sonra dönen Kocaman, ilk resmi sınavını yarın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz karşısında verecek.



Fenerbahçe'de ilk döneminin son sezonunda 2012-2013'te takımına bu kulvarda yarı final oynatarak önemli bir başarı elde eden Kocaman, "Yarım kalan işlerim var." diye tekrar döndüğü sarı-lacivertlileri Avrupa'da zirveye çıkarmaya çalışacak.



FENERBAHÇE'YLE 23. AVRUPA SINAVI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 23. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer alacak.



Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 22 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.



Tecrübeli teknik adam, kariyerinin ilk Avrupa deneyimini de Fenerbahçe'yle yaşadı. Sarı-lacivertlilerin başına geçtiği 2010-2011 sezonunda Kocaman'ın takımı oldukça kötü bir grafik ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Young Boys takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Yunanistan'ın PAOK ekibine ise UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde elenmekten kurtulamadı.



Aynı sezon ligde şampiyon olmasına rağmen, UEFA tarafından, Türkiye'deki "şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına alınmayan sarı-lacivertliler, 2012-2013'te ise Kocaman'la tarihinin en iyi derecesini elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda Rusya'nın Spartak Moskova takımı karşısında havlu atan Kocaman'ın Fenerbahçe'si, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale kadar geldi.



Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor'la UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Konya ekibinin ilk kez yer aldığı organizasyonda Kocaman'ın takımı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenildi aldı.



Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor'la çıktığı toplam 28 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.



BİN 530 GÜN SONRA

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 530 gün sonra resmi maça çıkacak.



Sarı-lacivertli takımın başında son maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 530 gün sonra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde olacak.



Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa kupası maçında Fenebrahçe'nin başında yer alacak. Kocaman'la Fenerbahçe son Avrupa sınavını 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde vermişti.



REKOR SAHİBİ

Aykut Kocaman, 2012-2013 sezonundaki Avrupa kupalarındaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine de adını yazdırdı.



Kocaman, söz konusu sezonda Fenerbahçe'yle Avrupa kupalarında 18 maça çıktı. Bu rakamla 52 yaşındaki teknik adam, Türk futbol tarihinde bir sezonda Avrupa arenasında takımıyla en çok müsabakaya çıkan teknik direktör unvanını aldı.



Daha önceki rekor, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Avrupa'da on yedişer maça çıkan Galatasaray'da Fatih Terim ve Mircea Lucescu'ya aitti.



ÖN ELEMELERDE BAŞARISIZ

Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 4 ön eleme turundan sadece birinde turu geçebildi.



Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2010-2011 (Young Boys) ve 2012-2013'te (Spartak Moskova) UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçemedi. Kocaman'ın takımı 2010-2011'de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a elenmişti.



Kocaman döneminde ön elemelerde Fenerbahçe, sadece Romanya takımı Vaslui'yi 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda saf dışı bırakmıştı.

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