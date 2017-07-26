Barcelona Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Uluslararası Şampiyonlar Kupası heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Katalan ekibi Barcelona ile Premier Lig devi Manchester United karşı karşıya gelecek. Peki, Barcelona - Macnhester United maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bu yıl 5'incisi düzenleen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Barcelona - Manchester United maçı 27 Temmuz'da 02.30'da başlayacak. ABD'nin Maryland şehrindeki FedEx Field Stadı'nda oynanacak karşılaşma CNN Türk kanalından canlı yayınlanacak

BARCELONA İLK MAÇINDA JUVENTUSU YIKTI

ABD'nin New Jersey eyaletinde 23 Temmuz'da oynanan Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Barcelona, Juventus'u 2-1 yendi.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesin takımı Barcelona ile İtalya'nın Juventus ekibi, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 82 bin 104 biletli seyirci önünde oynanan maçta Barcelona, Neymar'ın 15'inci ve 26'ıncı dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. İtalyan devi ise 62'nci dakikada Paula Dybala'nın korner vuruşunu Giorgio Chiellini'nin gole çevirmesiyle skoru 2-1'e getirdi.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvasıdır. 2013'te başlayan turnuva, her yaz düzenlenmektedir. Turnuva, son iki yılda üç farklı bölgede oynandı. ABD, Çin ve Avustralya. Ondan önceki iki yılda ise sadece ABD'de düzenlendi.

Bu sene, Avustralya'nın yerine Singapur tercih edildi. Çin ve Singapur, üçer maça ev sahipliği yapacaklar. ABD'de ise 12 maç oynanacak.

Bayern Münih ve Inter, Çin ve Singapur'da sahne alacaklar. İki ülkede iki ayrı turnuva düzenlenecek, keza ABD'de de farklı bir turnuva oynanacak. Her ülkeden ayrı bir kazanan çıkacak.

Kısacası, Uluslararası Şampiyonlar Kupası, üç farklı ülkenin en büyük stadyumlarında oynanan bir hazırlık turnuvası. 18 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Temmuz'da sona erecek. Takımlar Ağustos ayında kendi liglerine dönecekler.

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Uluslararası Şampiyonlar Kupası