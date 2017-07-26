PSG Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Uluslararası Şampiyonlar Kupası

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG) ile İtalya ekibi Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dozu yüksek geçecek bu maçın başlangıç saati merak ediliyor. Peki, PSG - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

PSG - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupanın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Paris Saint Germain ile Juventus mücadele edecek. PSG - Juventus maçı 27 Temmuz'da saat 03.30'da başlayacak. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI

Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvasıdır. 2013'te başlayan turnuva, her yaz düzenlenmektedir. Turnuva, son iki yılda üç farklı bölgede oynandı. ABD, Çin ve Avustralya. Ondan önceki iki yılda ise sadece ABD'de düzenlendi.

Bu sene, Avustralya'nın yerine Singapur tercih edildi. Çin ve Singapur, üçer maça ev sahipliği yapacaklar. ABD'de ise 12 maç oynanacak.

Bayern Münih ve Inter, Çin ve Singapur'da sahne alacaklar. İki ülkede iki ayrı turnuva düzenlenecek, keza ABD'de de farklı bir turnuva oynanacak. Her ülkeden ayrı bir kazanan çıkacak.

Kısacası, Uluslararası Şampiyonlar Kupası, üç farklı ülkenin en büyük stadyumlarında oynanan bir hazırlık turnuvası. 18 Temmuz'da başlayan turnuva 30 Temmuz'da sona erecek. Takımlar Ağustos ayında kendi liglerine dönecekler.

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