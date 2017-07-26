FUTBOL
Fatih Terim'in yerine Şenol Güneş çağrısı
Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı!
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:31:50 | Güncelleme: 18:38:43
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi.
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İHA'nın haberine göre; yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Türk futbolseverler sosyal medyada Şenol Güneş ismini ön plana çıkardı.
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Futbolseverler, Beşiktaş ile son iki sezondur ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesi için çağrıda bulundu.
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Şenol Güneş'in ismi kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
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Güneş ile ilgili paylaşılan bazı mesajlar şöyle:
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- Milli takımımızı dünya 3.'sü yapan efsane teknik direktör taktik deha Karadeniz fırtınası
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- Hocam yaparsan sen yaparsın hocam. Biz o dünya kupasına gideceksek eğer yine seninle gideriz hocam, lütfen dön.
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- Yeniden Dünya Kupası İçin :) #ŞenolGüneşMilliTakıma
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- Daha güzel bir gelecek için, ülkenin yeniden mutlu bir hal alması için, daha iyi bir futbol için #ŞenolGüneşMilliTakıma
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- Milli takımın sana ihtiyacı var Şenol hocam!
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- Milli takımda yarım kalan bazı şeyler var. Yuvana geri dön hocam. Seni çok özledik.