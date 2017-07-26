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FUTBOL

Fatih Terim'in yerine Şenol Güneş çağrısı

Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı!

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:31:50

  • 1 Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı!
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    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada Şenol Güneş sesleri yükseldi. 

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    İHA'nın haberine göre; yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Türk futbolseverler sosyal medyada Şenol Güneş ismini ön plana çıkardı. 

  • 3 Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı!
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    Futbolseverler, Beşiktaş ile son iki sezondur ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesi için çağrıda bulundu. 

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    Şenol Güneş'in ismi kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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    Güneş ile ilgili paylaşılan bazı mesajlar şöyle:

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    hem beşiktaşı hem de milli takımı çalıştırılmalı bence
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