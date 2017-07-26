Trabzonspor, MSK Zilina'yı 4-3 yendi | Trabzonspor: 4 - MSK Zilina: 3 Hazırlık maçı

Yeni sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, Slovakya'daki hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Slovakya 1. Lig ekiplerinden MSK Zilina'yla karşılaşan bordo-mavililer, karşılaşmayı 4-3 kazanmayı başardı.

STAT: X Bionic

HAKEMLER: Josef Pavik, Tomas Somolani, Francisco Ferenc (Slovakya)

TRABZONSPOR: Esteban (Dk. 46 Onur Recep Kıvrak), Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu (Dk. 82 Abdülkadir Ömür), Kucka (Dk. 77 Yusuf Erdoğan), Olcay Şahan (Dk. 82 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bero), Castillo (Dk. 46 Onazi), Rodallega (Dk. 46 Bongonda)

MSK ZILINA: Mandous, Vallo, Kasa, Hancko, Holubek, Kacer, Diaz, Cociuc (Dk. 78 Kec), Spalek, Otubanjo (Dk. 46 Ramil Sheidaev), Polievka (Dk. 60 Chvatal)

GOLLER: Dk. 23 ve 59 Polievka, Dk. 49 Vallo (MSK Zilina), Dk. 30 Kucka, Dk. 45 Uğur Demirok (Penaltıdan), Dk. 64 Bongonda, Dk. 81 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Trabzonspor'un, Slovakya'nın başkenti Bratislavanın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında oynadığı karşılaşmada, gollerini Kucka, Uğur Demirok (Penaltıdan), Bongonda ve Okay Yokuşlu kaydetti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

23. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Polievkanın vuruşunda Okay Yokuşlu'ya da çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kucka, ayağının dışıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi:1-1

45. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasıyla bir anda savunmanın arkasında topla buluşan Castillo, kaleci Mandous'un müdahalesi ile yerde kalınca karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Demirok, plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

49. dakikada savunmada Okay Yokuşlu kale önünde topu uzaklaştırmak isterken Vallo'ya çarpan top filelere gitti: 2-2.

59. dakikada Polievka'nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-3.

64. dakikada Onazi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bongonda, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-3

81. dakikada Onazi'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Okay Yokuşlu, yakın mesafeden topu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 4-3

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

SHEIDAEV HASRET GİDERDİ

Trabzonspor’un geçen sezonun devre arasında MSK Zilina'ya 1,5 yıllığına kiraladığı Ramil Sheidaev, hazırlık maçı öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.

Azerbaycanlı oyuncu, karşılaşmanın ikinci yarısında görev alarak bordo-mavili takıma karşı forma giydi.

YUSUF ERDOĞAN 3 MAÇ SONRA

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, MSK Zilina karşısında oyunun son bölümlerinde forma giydi.

Slovakya kampındaki ilk üç hazırlık maçında forma giyemeyen Yusuf Erdoğan, MSK Zilina maçının 77. dakikasında Kucka'nın yerine oyuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Hasan Batuhan Artarslan da ilk kez kampta hazırlık maçında forma giyen genç oyuncular oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonspor taraftarları MSK Zilina ile yapılan hazırlık maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıdaki rakip takım taraftarıyla birlikte maçı izleyen bordo-mavililer, futbolcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonsporun eski Slovak oyuncularından Vittek de maçı izlemeye geldi. Maç öncesinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile görüşen Vittek, Trabzonspor'u uzun zamandır takip ettiğini söyledi.

SERDAR TAŞÇI'NIN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'da teknik heyet Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı'nın transferinin gerçekleşmesini bekleniyor.

Rusya'ya giden kulüp başkanı Muharrem Usta'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusunun transferini gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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Trabzonspor - MSK Zilina

Trabzonspor hazırlık maçı