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Abdullah Avcı, Club Brugge, Şampiyonlar Ligi
FUTBOL

Abdullah Avcı, Club Brugge maçı sonrası açıklamalar yaptı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 3-3 berabere kalan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah avcı, karşılaşmayı değerlendirdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 00:25:00 Güncelleme: 00:29:43

Maçın genelinde topa sahip olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Deplasmanda olmamıza rağmen, bizden daha genç bir takıma karşı oynamamıza rağmen daha çok koştuk, topa daha çok sahip olduk." ifadelerini kullandı.

Yedikleri 3 golü de yorumlayan Avcı, "İki duran toptan gol yedik. Bir de kaybettiğimiz toptan gol yedik. Daha çok ürettik, daha iyi oynadık. Kazansaydık daha çok mutlu olacaktık çünkü hak ettik." dedi.

Hakemle ilgili yorum yapmak istemeyen başarılı teknik direktör, "Hakem konusunda bazı ufak tefek detaylar oldu ama yorum yapmak olmaz. Biz hep oyunun içinde kalmalıyız. Hakemi eleştirmemeliyiz." yorumunda bulundu.

Kadro derinliğini de değerlendiren Avcı, takımından memnun olduğunu "Takım içi rekabet çok iyi. Kadro kurmakta zorlanıyoruz. Bu durumdan memnunum. Bu sezon 50 maçın üzerinde oynamayı planlıyoruz." ifadeleriyle belirtti.

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