Sturm Graz: 1 - Fenerbahçe: 2 ÖZET | Sturm Graz Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 yendi. Öte yandan Fenerbahçe'ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatarak yaşatan Aykut Kocaman, "Yarım kalan işlerim var" diye tekrar döndüğü Fenerbahçe'de 4 yıl sonra ilk resmi maçında çıktı.

Mücadelede ev sahibi ekip 10. dakikada Stefan Hierlander'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Deplasmanda taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, 29. dakikada skoru eşitledi. Alper Potuk'un ceza sahası içerisinde gönderdiği topu ön direkte tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Dario Maresic, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. Bu golden 6 dakika sonra Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Valbuena'nın köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo düşmemesine rağmen iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.

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Sturm Graz: 1 - Fenerbahçe: 2

Stat: Merkur Arena

Hakemler: Ola Hobber Nilsen, Tom Harald Gronevik, Geir Isaksen (Norveç)

Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Zulj, Lovric (Dk. 75 Schmid), Hierlander, Röcher (Dk. 84 Schubert), Alar, Zulechner (Dk. 16 Huspek)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, De Souza, Dirar (Dk. 74 Mehmet Topal), Valbuena, Alper Potuk (Dk. 89 Chahechouhe), Ahmethan Köse (Dk. 76 Isla)

Goller: Dk. 10 Hierlander (Sturm Graz), Dk. 29 Maresic (Kendi kalesine), Dk. 35 Neustaedter (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 4 Lykogiannis, Dk. 41 Lovric, Dk. 71 Hierlander (Strum Graz), Dk. 12 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Potzmann'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği sert şutta kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu tokatladı. Kale sahasının içine düşen topu savunma taca atarak uzaklaştırdı.

29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.

37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada, Dirar'ın kaleyi sağ çaprazdan gören yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada ceza sahasının sağında Dirar'ın pasıyla topla buluşan Şener'in dar açıdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, Siebenhandl topu ayaklarıyla kornere çeldi.

87. dakikada Schubert'in ceza yayının üzerinden sert şutunda top yandan auta çıktı.

90+1. dakikada Koch'un yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel son anda topu kornere tokatladı.

Aynı dakikada Sturm Graz'ın atağında, Fenerbahçe kale sahasında savunmada Skrtel'e çarpan top kaleye yöneldi. Volkan Demirel'in ayaklarından dönen topu savunma kornere gönderdi.

AYKUT KOCAMAN 'YARIM KALAN' İŞİNE BAŞLADI

Fenerbahçe'ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatarak yaşatan teknik direktör Aykut Kocaman, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında yeniden Avrupa sınavında çıktı. Fenerbahçe'de ilk döneminin son sezonunda 2012-2013'te takımına bu kulvarda yarı final oynatarak önemli bir başarı elde eden Kocaman, "Yarım kalan işlerim var" diye tekrar döndüğü sarı-lacivertlileri Avrupa'da zirveye çıkarmaya çalışacak.

1530 GÜN SONRA

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 531 gün sonra resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli takımın başında son resmi maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 531 gün aradan sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde oturdu. Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa maçında Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Kocaman'la Fenerbahçe, Sturm Graz'dan önce son Avrupa sınavını, 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Portekiz'de Benfica karşısında vermişti.

REKOR SAHİBİ

Aykut Kocaman, 2012-2013 sezonundaki Avrupa kupalarındaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine de adını yazdırdı. Kocaman, söz konusu sezonda Fenerbahçe'yle Avrupa kupalarında 18 maça çıktı. Bu rakamla 52 yaşındaki teknik adam, Türk futbol tarihinde bir sezonda Avrupa arenasında takımıyla en çok müsabakaya çıkan teknik direktör unvanını aldı. Daha önceki rekor, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Avrupa'da on yedişer maça çıkan Galatasaray'da Fatih Terim ve Mircea Lucescu'ya aitti.

MAÇTAN NOTLAR



FORVETTE AHMETHAN KÖSE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında, santrforda, ilk kez profesyonel maça çıkan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'ye şans verdi. Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada Kocaman, takımda yaşanan santrfor sıkıntısını Ahmethan Köse'yle çözdü. Yeni sezon öncesi Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık Moussa Sow'la tekrar anlaşamayan sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Robin van Persie'den de yararlanamayınca genç futbolcuya şans doğdu.

Futbola 9 yaşında Adana'da Kurttepespor altyapısında başlayan Ahmethan, 11 yaşında Adanaspor altyapısına geçti. Fenerbahçe altyapısına 2011 yılında 14 yaşında giden Ahmethan, son 2 yılda Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı'nda gösterdiği performansla dikkati çekti ve 36 maçta 24 gol attı.

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında da şans bulan Ahmethan, kariyerinin ilk profesyonel maçına bir Avrupa mücadelesinde çıkmış oldu. Fenerbahçe sahaya, kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı. Teknik direktör Kocaman orta sahada Ozan Tufan, Josef de Souza ve Alper Potuk'u oynatırken, kanatlarda yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar'a şansı tanıdı. Ahmethan da ileri uçta görev yaptı.

VALBUENA VE DİRAR İLK 11'DE

Fenerbahçe'de yeni transferler Mathieu Valbuena ile Nabil Dirar, ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi maçta giydi. Sarı-lacivertlilerin Olympique Lyon'dan aldığı Valbuena ve Monoca'dan transfer ettiği Dirar, hazırlık maçlarında forma giymişti. İki isim sezonun ilk resmi maçında da Aykut Kocaman'dan formayı aldı. Fenerbahçe'de diğer 3 transfer ise yedek kulübesinde bekledi. Takıma katılalı henüz 5 gün olan Mouricio Isla ile sakatlığından sonra hafta başında takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici, yedek kulübesinde şans bekledi.

Aykut Kocaman kaleci tercihini kaptan Volkan Demirel'den yana kullandı. Volkan'ın ilk 11'de oynamasıyla bir diğer yeni transfer Kamerunlu kaleci Carlos Kameni de yedek kulübesinde oturan isimler arasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch da yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Sturm Graz deplasmanına getirilmedi. Teknik direktör Aykut Kocaman, Simon Kjaer, Salih Uçan ve Robin van Persie'den sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı. Sahalar dönmesi 1,5 ay sürecek Jose Fernandao ve yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Gregory van der Wiel ise UEFA listesine dahil edilmemişti.

FENERBAHÇE'Yİ TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'yi Avusturya deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Toplam 15 bin 300 seyirci kapasiteli Merkur Arena'da Fenerbahçe için ayrılan bin 500 kişilik deplasman tribününün büyük bölümü doldu. Sturm Graz taraftarı da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarını destekledi. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Sturm Graz tribününden maçı takip etti. Öte yandan, karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Avusturya polisi, stada gelenleri yoğun bir aramadan geçirdi.

ALPER POTUK'UN 300. RESMİ MAÇI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, profesyonel kariyerinin 300. resmi maçına çıktı. Alper, bugüne dek Süper Lig'de 220, Türkiye Kupası'nda 34, Avrupa kupalarında 28, TFF Süper Kupa'da 2, A Milli Futbol Takımı'nda ise 15 kez sahada yer aldı. Sturm Graz maçıyla profesyonel kariyerinde 3. kez dalya diyen Alper, Fenerbahçe formasını ise resmi karşılaşmalarda 160. kez giydi.

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