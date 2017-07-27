Sturm Graz - Fenerbahçe canlı izle - Sturm Graz - Fenerbahçe maçı hangi kanalda

Süper Lig’de geçen sezonu 3. bitirse de Konyaspor, Türkiye Kupası’nı aldığı için Avrupa Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılan Fenerbahçe, yeni kadrosuyla sezonun ilk resmi maçına çıkıyor... Aykut Kocaman önderliğinde önce Topuk Yaylası’nda, ardından da İsviçre’de güç depolayan Kanarya; Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Isla ve Kameni gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmişti. Özellikle İsviçre’de ciddi hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, ilk önemli sınavını bugün verecek. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk buluşmasında Avusturya’nın Sturm Graz takımına konuk olacak. Norveçli hakem Ola Hobber Nilsen’in yöneteceği mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Avusturya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Fenerbahçe, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynayacak.

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

STURM GRAZ - FENERBAHÇE

STAT: UPC-Arena

HAKEM: Ola Hobber Nilse

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Spendlhofer, Schoissengeyr (Sturm Graz) / Van Persie, Kjaer (Fenerbahçe)

MUHTEMEL 11'LER

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Zulj, Hierlander, Deni Alar, Röcher, Zulechne

TEKNİK DİREKTÖR: Franco Foda

FENERBAHÇE: Kameni, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan Köse

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AYKUT KOCAMAN Graz karşısındaki avantajımız, kağıt üzerinde daha pahalı gözüken tecrübe ve kalite açısından son derece iyi oyunculara sahip olmamız. Bu karşılaşma, tamamlanmış bir takımla tamamlanmaya çalışan bir takımın maçı olacak.

KJAER BİLMECESİ

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki en göz önünde futbolcularından olan Simon Kjaer, Sarı-Lacivertliler’in Avrupa Ligi’nde oynayacağı Sturm Graz maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kulüp “Sol arka üst adalesinde sertleşme olduğu için kadroya alınmadı” açıklamasını yaparken hafta boyunca antrenmanlara katılan Danimarkalı oyuncunun bu sakatlığı şüpheyle karşılandı. Adı son günlerde Sevilla ile anılan Kjaer’in bu sebeple mi, yoksa gerçekten sakatlık yüzünden mi kadroya alınmadığı tartışılıyor.

AVRUPA'DA 217. RANDEVU Fenerbahçe, Sturm Graz ile oynayacağı maçla Avrupa kupalarındaki 217. mücadelesinde... Avrupa kupalarındaki 43. sezonuna başlayacak sarı-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 216 maçta 80 galibiyet, 44 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 270 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 320 gol gördü.

FORVET SIKINTISI

Yeni sezon öncesi Emenike'yi Olympiakos'a satan, kiralık oynayan Sow'la tekrar anlaşamayan ve en az 1.5 ay daha sakatlığı sürecek Fernandao'dan faydalanamayan sarı-lacivertlilere, bir kötü haber de Robin van Persie'den geldi. İsviçre kampının son hazırlık maçında Monaco karşısında sol dizinden sakatlanan Van Persie, Sturm Graz maçına yetiştirilemedi.

TEK İSİM AHMETHAN KÖSE

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde ise santrfor özellikli tek isim olarak genç takım oyuncusu 20 yaşındaki Ahmethan Köse kaldı. Kariyerinde hiç profesyonel maçı bulunmayan Ahmethan, geçen sezon 21 Yaş Altı Ligi'nde 21 karşılaşmada 18 gol atmıştı. Kocaman'ın, ileri uçta hazırlık maçlarında da oynattığı genç futbolcuya ya da kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe'ye şans vereceği öğrenildi.

STRUM GRAZ EVİNDEKİ SON 7 MAÇI KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 7 maçı da kaybetti. Avusturya temsilcisi, sahasındaki son galibiyetini 6 yıl önce elde etti. Sturm Graz, 3 Ağustos 2011'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Gürcü rakibi Zestafoni'yi 1-0 yenmişti. Bu galibiyetten sonra Sturm Graz, sırasıyla Bate Borisov, Lokomotiv Moskova, Anderlecht, AEK, Breidablik, Rubin Kazan ve Mladost'a kaybetti. Avusturya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Karadağ ekibi Mladost'a ilk maçı sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 216 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 50 27 14 9 69 43 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 216 80 44 92 270 320

AYKUT KOCAMAN 'YARIM KALAN' İŞİNE BAŞLIYOR

Fenerbahçe'ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatarak yaşatan teknik direktör Aykut Kocaman, 4 yıl sonra sarı-lacivertli takımın başında yeniden Avrupa sınavında... Fenerbahçe'de ilk döneminin son sezonunda 2012-2013'te takımına bu kulvarda yarı final oynatarak önemli bir başarı elde eden Kocaman, "Yarım kalan işlerim var" diye tekrar döndüğü sarı-lacivertlileri Avrupa'da zirveye çıkarmaya çalışacak.

FENERBAHÇE'YLE 23. AVRUPA SINAVI

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 23. kez bir Avrupa kupası maçında... Sarı-lacivertli takım, Kocaman yönetiminde 22 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, kariyerinin ilk Avrupa deneyimini de Fenerbahçe'yle yaşadı. Sarı-lacivertlilerin başına geçtiği 2010-2011 sezonunda Kocaman'ın takımı oldukça kötü bir grafik ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Young Boys takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Yunanistan'ın PAOK ekibine ise UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde elenmekten kurtulamadı.

Aynı sezon ligde şampiyon olmasına rağmen, UEFA tarafından, Türkiye'deki "şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına alınmayan sarı-lacivertliler, 2012-2013'te ise Kocaman'la tarihinin en iyi derecesini elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda Rusya'nın Spartak Moskova takımı karşısında havlu atan Kocaman'ın Fenerbahçe'si, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale kadar geldi.

Kocaman, geçen sezon da Atiker Konyaspor'la UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Konya ekibinin ilk kez yer aldığı organizasyonda Kocaman'ın takımı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenildi aldı. Aykut Kocaman, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor'la çıktığı toplam 28 Avrupa kupası maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

1530 GÜN SONRA

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında tam bin 530 gün sonra resmi maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımın başında son maçına 18 Mayıs 2013'te Süper Lig'de Kardemir Karabükspor karşısında çıkan Kocaman, bin 530 gün sonra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde olacak. Tecrübeli teknik adam, bin 547 gün sonra ise bir Avrupa kupası maçında Fenebrahçe'nin başında yer alacak. Kocaman'la Fenerbahçe son Avrupa sınavını 2 Mayıs 2013'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde vermişti.

REKOR SAHİBİ

Aykut Kocaman, 2012-2013 sezonundaki Avrupa kupalarındaki maç sayısıyla Türk futbol tarihine de adını yazdırdı. Kocaman, söz konusu sezonda Fenerbahçe'yle Avrupa kupalarında 18 maça çıktı. Bu rakamla 52 yaşındaki teknik adam, Türk futbol tarihinde bir sezonda Avrupa arenasında takımıyla en çok müsabakaya çıkan teknik direktör unvanını aldı. Daha önceki rekor, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Avrupa'da on yedişer maça çıkan Galatasaray'da Fatih Terim ve Mircea Lucescu'ya aitti.

ÖN ELEMELERDE BAŞARISIZ

Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 4 ön eleme turundan sadece birinde turu geçebildi. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2010-2011 (Young Boys) ve 2012-2013'te (Spartak Moskova) UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunu geçemedi. Kocaman'ın takımı 2010-2011'de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK'a elenmişti. Kocaman döneminde ön elemelerde Fenerbahçe, sadece Romanya takımı Vaslui'yi 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda saf dışı bırakmıştı.

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