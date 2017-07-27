Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Adanaspor: 1

Düzce'de sürdürdüğü 2. etap kamp çalışmalarında sona gelen Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını Süper Lig'den geçen sezon düşen TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile oynadı. Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri antrenman sahasında oynanan maça Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ideale yakın bir 11'le çıktı. Kalede Fabian Farnolle'ye şans veren Sağlam, savunmada Sincere Seth, Yalçın, Sadık, Issam, orta alanda Azubuike, Murat Yıldırım, Pereira, Dia, Dening, forvette ise Khalide Boutalip'e şans verdi.



Maçın 35. dakikada Santos'un golüyle 1-0 öne geçen Adanaspor devreye üstün girdi. İkinci yarıda 78. dakikada oyuna sonradan dahil olan Dialiba ceza sahası içinde yerde kaldı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Eren Tozlu skora dengeyi getirdi. (1-1) Kalan dakikalarda başka gol olmazken maç bu skorla bitti. Bolu ve Düzce kampları çerçevesinde 5 hazırlık maçı oynayan Yeni Malatyaspor daha önce Adana Demirspor'u 5-0, Boluspor'u 2-0, Tuzlaspor'u 4-1 mağlup etmiş, Karabükspor'a ise 2-0 mağlup olmuştu. Düzce kampını 30 Temmuz'da noktalayacak Yeni Malatyaspor 3 günlük iznin ardından Ankara'da toplanarak 4-6 Ağustos arasındaki TSYD Ankara Kupası'na katılacak.

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