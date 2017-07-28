Fatih Terim Parkı'nın adı Metin Oktay Parkı olarak değiştirilecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçelerindeki Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.
Taşdelen, "AlperTasdelen06" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkının adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Krala saygıyla." ifadelerine yer verdi.
— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) July 27, 2017
Fatih Terim, dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.
- Fatih Terim Parkı
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