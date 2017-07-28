"Daha iyi bir Rantie izleteceğim"

Rantie, kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan röportajında, Ankara ve Hollanda kamplarının güzel geçtiğini bildirdi.

Futbolcuların son derece istekli olduğunu vurgulayan Rantie, "Bu istek hepimizi bir tık yukarıya taşıdı. Yeni takım arkadaşlarımızla birlikte adaptasyon sürecini de hızlı bir şekilde atlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı futbolcu, takımda aile ortamının bulunduğuna işaret ederek, "Türk ve diğer oyuncular arasında adeta ailevi bir bağ var. Hepimiz birbirimize yardımcı olmak için çabalıyoruz. Örnek vermek gerekirse, bir sıkıntımız olduğunda Orhan ağabeye giderek onunla konuşabiliyoruz. Burada sıcakkanlı insanlar bir arada." şeklinde görüşlerini aktardı.

Geçen sezon dil konusunda sıkıntı yaşadığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Bir oyuncu olarak zaten pozisyonlarımızda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Benim için en zorlayıcı bariyer dil oldu. Farklı bir ülke, farklı bir kültür ve farklı bir dil. Yeni bir yerdesiniz, hocanızın sizden beklentileri var. Bunları bir aracı vasıtasıyla anlamaya çalışmak beni zorlamıştı. Ama bunu aştığımı düşünüyorum. Şu an hocamızın benimle ilgili planlarını ve beklentilerini biliyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor."

Teknik direktör Ümit Özat'ın desteğiyle öz güveninin artığını ve bunun performansına olumlu yansıdığını dile getiren Rantie, "Geçen sezon son dönemde goller atmaya başlasam da performansımın Ümit hocanın gelişiyle artmaya başladığını söyleyebilirim. Her oyuncu farklı ve hocamız bunun bilincinde. Onun bana söyledikleri, verdiği güven performansımın artmasını sağladı. Oyuncuların ve diğer çalışanların bana değer vermeleri, sevildiğimi hissettirmeleri de beni pozitif yönde etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrikalı oyuncu, milli takıma yeniden seçilmesinde de Özat'ın büyük payının bulunduğuna işaret ederek, "Ümit Özat gelmeden önce yeteri kadar şans bulamıyordum. Bunun sonucunda milli takımda da şans bulamamaya başlamıştım. Burada oynadığım süre artınca, performansım da arttı ve milli takıma seçildim." ifadelerini kullandı.

"Gelecek sezon nasıl bir Rantie izleyeceğiz?" sorusuna ise golcü futbolcu, "Kesinlikle daha iyi bir Rantie izleteceğim. Sezon öncesi uygulamaya başladığımız taktiksel planlar, çalışmalar çok büyük bir artı katacak bize. Hocamın beni kullandığı pozisyon ve benden beklentileri bu sözü vermemi sağlıyor. Hep birlikte daha iyi olacağız." yanıtını verdi.

Rantie, 2017-2018 sezonuna, kulübün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu sezona İlhan Cavcav'ın adının verilmesi bizim için gurur verici. Bunun bilinciyle oynayacağız. Bu tarihi sezonda iz bırakmak istiyoruz. Her oyuncu bu hisse sahip. Yıllar sonra bu sezona baktığımızda, 'Buradaydık ve biz İlhan Cavcav Sezonu'nda bunu başardık.' diyebileceğimiz bir sezon geçirmeyi istiyorum. Bu hissi her oyuncunun da içinde yaşadığını biliyorum. Ufak tefek durumlar hariç bir sakatlık yaşamadık. Sezona gayet iyi başlayacağız. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz bir ortam var ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz."

Tokelo Rantie, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kırmızı-siyahlı formayla çıktığı toplam 24 maçta 6 gol attı.