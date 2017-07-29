Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor

7 | 14

Hollanda da son şampiyon bu miktarın sadece 16 milyon Euro'sunu harcadı. AZ Alkmaar'dan Ridgeciano Haps, Herenveen'den Jeremiah St. Juste, Utrecht'ten Sofyan Amrabat ve Basel'den Jean-Paul Boetius'u transfer eden Feyenoord'un transfer bütçesinde sorun yaşamayacağı öne sürüldü.