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FUTBOL

Feyenoord Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor

Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:42:07

  • 1 Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
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    Hollanda basınından Voetbal International, Robin van Persie'nin Feyenoord'la anlaştığını öne sürdü.

  • 2 Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
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    Fenerbahçe'ye 2015 yazında transfer olan Robin van Persie, ülkesine dönüyor!

  • 3 Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
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    Futbola Feyenoord'da başlayan Hollandalı yıldız, eski kulübüyle anlaşma sağladı.

  • 4 Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
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    Voetball International'in haberine göre Feyenoord, 33 yaşındaki golcüyle 1 yıllık anlaştı. 

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  • 5 Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
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    Haberde Van Persie'nin maaşının yüksek olduğu ve bu konuda Fenerbahçe ile çözüm yoluna gidileceği öne sürüldü.

     

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