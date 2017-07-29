FUTBOL
Feyenoord Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
Feyenoord, Fenerbahçeli Robin van Persie'yi transfer ediyor
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 01:42:07 | Güncelleme: 01:54:51
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Hollanda basınından Voetbal International, Robin van Persie'nin Feyenoord'la anlaştığını öne sürdü.
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Fenerbahçe'ye 2015 yazında transfer olan Robin van Persie, ülkesine dönüyor!
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Futbola Feyenoord'da başlayan Hollandalı yıldız, eski kulübüyle anlaşma sağladı.
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Voetball International'in haberine göre Feyenoord, 33 yaşındaki golcüyle 1 yıllık anlaştı.
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Haberde Van Persie'nin maaşının yüksek olduğu ve bu konuda Fenerbahçe ile çözüm yoluna gidileceği öne sürüldü.
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Feyenoord, bu yaz döneminde Rick Karsdorp ile Terrance Kongolo'nun satışından 30 milyon Euro kazandı.
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Hollanda da son şampiyon bu miktarın sadece 16 milyon Euro'sunu harcadı. AZ Alkmaar'dan Ridgeciano Haps, Herenveen'den Jeremiah St. Juste, Utrecht'ten Sofyan Amrabat ve Basel'den Jean-Paul Boetius'u transfer eden Feyenoord'un transfer bütçesinde sorun yaşamayacağı öne sürüldü.
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Hollanda ekibinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, geçen günlerde Van Persie ile ilgili açıklama yapmıştı.
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Hollanda basınına konuşan başarılı teknik direktör, "Onu gerçekten istiyoruz. Robin'i çok iyi tanıyorum. Eğer onu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek çok iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.
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Fenerbahçe'de daha önce Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi bitince Feyenoord'a dönmüştü.
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Van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 87 maçta 40 gol 8 asistlik performans sergilemişti.
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Monaco ile oynanan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrasında bir pozisyonda dizinin üzerine düşmüştü.
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Bu pozisyon sonrasında sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma yaşayan Hollandalı'nın bağlarında da gerilme tespit edilmişti.
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Robin van Persie, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Sturm Graz maçında forma giyememişti.