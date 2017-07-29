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Mustafa Denizli
FUTBOL

Mustafa Denizli'den Milli Takım açıklaması

Teknik direktör Mustafa Denizli, "Milli Takım'dan teklif alsanız cevabınız ne olur?" sorusuna "Milli Takım reddedilemeyecek bir görevdir. Teklif gelirse bunu konuşuruz" diye cevap verdi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:15:53 Güncelleme: 11:04:41

Teknik direktör Mustafa Denizli, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Denizli'nin sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Milli takımdan şimdiye kadar bana herhangi bir teklif gelmedi. Fikir düzeyinde dündeme gelmiştir. Şunu söyleyebilirim; Milli Takım reddedilemeyecek bir görevdir. Teklif gelirse bunu konuşuruz. Fatih Terim benim çok eski ve yakın arkadaşım. Terim'in zaman zaman patlamaları oluyor. Hepimiz için geçerli. Fatih Terim saha dışında yaşananlardan dolayı Milli Takım'ı bıraktı. Şu anda çok üzerine gidiliyor."

ARDA TURAN'A GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

"Arda Turan genç. Bir abisiyle o tarz bir olay yaşamamalıydı. Hata tabii ki. Ancak anlık sinirlenmeler yaşanıyor. Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil."

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YORUMLAR 40
  • Misafir 35 dakika önce
    mustafa denizli kalsin denizde
  • Misafir 36 dakika önce
    Yılmaz Vural olsun daha iyi, bilmem anlatabildim mi?
  • Misafir 36 dakika önce
    Milli takım=Yaşlı futbolcular lokali
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