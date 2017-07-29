Şekip Mosturoğlu: "Fatih Terim istifa ettiyse hukuken tazminat alamaz"

Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.



Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.



Üyelerin Fatih Terim'in ayrılışıyla ilgili yaptığı konuşmalar üzerine Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bu konu, federasyon ile futbol direktörü arasındaki bir konu. Biz taraf değiliz ama şunu söyleyebiliriz, bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa tazminatın olmaması gerekir. Basına yansıyan federasyon açıklamasında, Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz. Bunun takibi Türkiye Futbol Federasyonu genel kurullarında yapılıyor. Gerekli konuşmaları yapıp tavrımızı net şekilde gösteririz. Biz, istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine karşıyız."



"FENERBAHÇE'NİN BİR TRANSFER YASAĞI YOK"

Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA'yla yaptığı anlaşmanın anlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. UEFA ile yaptığımız 4 yıllık bir anlaşma var. Anlaşmaya göre kar-zarar oranını belli bir noktada tutmak lazım. Birinci yıl hedefi 20 milyon avro, ikinci yıl 15 milyon avro, üçüncü yıl 5 milyon avro ve son sene hiç zarar etmeden sezonu tamamlamak gerekiyor. Burada Fenerbahçe'nin bir transfer yasağı yok. Bu anlaşma dışında transfer yaparsanız sadece UEFA listesine yazamıyorsunuz."



Söz konusu anlaşmanın sadece Fenerbahçe özelinde değil, Avrupa'da büyük futbol kulüpleriyle de yapıldığını dile getiren Mosturoğlu, "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın böyle bir sözleşmesi olduğunu biliyorum. Galatasaray'ın sözleşmesi yok, Trabzonspor'un da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trabzonspor bu sezon Avrupa'da yok. Geçen yıl sözleşme şartlarını yerine getirdik. Bu şartları yerine getirmek için azami gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiğimiz UEFA Başkanı, bizim gibi ülkelerde bu kriterlerin gözardı edilebileceğini söylemişti. Bu sene 15 milyon avroya, önümüzdeki sene de 5 milyon avroya inmek hedefimiz." diyerek sözlerini tamamladı.

ALİ KOÇ DA KATILDI

Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Gelecek sene yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olduğunu daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıyı takip edenler arasında yer aldı.



Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu sunan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, tesisleşme, Fenerbahçe Üniversitesi ve şubelerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.



Mosturoğlu, futbolda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Yeniden yapılanma süreci başarıyla geçirilmektedir. Belirlenen pozisyonlar için transferler yapıldı. Bazı pozisyonlar için gerekli transfer çalışmaları sürmektedir. Güçlendirilen kadromuzun armaya ve çubuklu formamıza layıkıyla mücadele edeceğine, terlerinin son damlasına kadar mücadele edip formalarını ıslatacağına, kendilerini destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza yakışanı yapacağına, rakiplerini geçerek şampiyon olacağına inancımız tamdır."



Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, yeni sezon kombine kart satışında 16 bin, forma satışında da 45 bini geçtiklerini kaydederek, taraftarları kulübe destek olmaya davet etti.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, toplantıda bir konuşma yapmadı.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Mosturoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

Şekip Mosturoğlu

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