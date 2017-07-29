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FUTBOL

Galatasaray taraftarları Felipe Melo transferi için kampanya başlattı!

Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:21:08

  • 1 Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
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    2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo'yla ilgili flaş gelişme yaşandı.

  • 2 Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
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    Brezilyalı oyuncu, Ocak 2017'de Palmeiras'ın yolunu tutmuş ve kariyerini ülkesinde sürdürmeye başlamıştı.

  • 3 Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
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    Melo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

  • 4 Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
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    34 yaşındaki orta saha, kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından Palmeiras'tan ayrıldı.

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  • 5 Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
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    Nisan 2016'da Libertadores Kupası'nda Penarol ile oynanan maçta rakibi yumruklayan Melo, 6 maçlık ceza almıştı.

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