FUTBOL
Galatasaray taraftarları Felipe Melo transferi için kampanya başlattı!
Galatasaray taraftarları Felipe Melo için kampanya başlattı!
29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:21:08 | Güncelleme: 23:24:50
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2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo'yla ilgili flaş gelişme yaşandı.
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Brezilyalı oyuncu, Ocak 2017'de Palmeiras'ın yolunu tutmuş ve kariyerini ülkesinde sürdürmeye başlamıştı.
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Melo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
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34 yaşındaki orta saha, kulübüyle yaptığı görüşmelerin ardından Palmeiras'tan ayrıldı.
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Nisan 2016'da Libertadores Kupası'nda Penarol ile oynanan maçta rakibi yumruklayan Melo, 6 maçlık ceza almıştı.
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Brezilyalı futbolcu, son dönemde taraftarlarla problem yaşamaya başlamıştı.
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Avai maçı öncesinde teknik direktör Cuca ile tartışan Melo, kadro dışı da bırakılmıştı.
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Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcularının transfer edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.
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#GeriDönFelipeMelo başlığı altında paylaşımlar yapan sarı-kırmızılılar, Twitter'da Türkiye gündemini uzun süre meşgul etti.
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İşte o paylaşımlardan bazıları:
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