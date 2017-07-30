Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz transferi için Çin'e gidiyor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz harekatı tam gaz devam ediyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre yıldız oyuncu ile her konuda anlaşsa da kulübü Beijing Guoan’la bonservis konusunda bir türlü ortak noktada buluşamayan Trabzonspor’da başkan Muharrem Usta, Çin’e gitme kararı aldı. Usta’nın burada bire bir temaslarda bulunarak transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. 2 Ağustos’ta 50. yılını kutlayacak olan Bordo-Mavililer, Kral’ı bu tarihe kadar kadrosuna katıp gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

‘O SEDDİ YIKARIZ!’

Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medya üzerinden Burak Yılmaz’a mesaj göndermeye devam ediyor. Golcü oyuncuyu takımda görmek için geri sayıma geçen taraftarlar, “Senin için Çin Seddi’ni bile yıkarız”, “Sen bizim gol kralımızsın, çubuklu forma sana yakışır” ifadeleriyle Burak’ı ne kadar çok istediklerini ortaya koyuyorlar.

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