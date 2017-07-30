FUTBOL
ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
30 Temmuz 2017 Pazar, 09:57:12 | Güncelleme: 10:14:38
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İspanya'nın 2 devi Real Madrid ve Barcelona, bu sefer 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Türkiye saatiyle 03.00'te karşı karşıya geldi.
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ABD'de Hard Rock Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu, futbolseverlere şölen yaşattı.
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Ronaldo'dan mahrum kalan Real Madrid sahaya; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kovacic, Asensio, Bale ve Benzema ile çıktı.
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Barcelona'nın ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu: Cillessen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada süperstar Messi'nin golüyle üstünlüğü sağladı.
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7. dakikada bu sefer Rakitic, sahneye çıktı; fark 2'ye yükseldi.
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Şoka uğrayan Real Madrid, 7 dakika sonra ilk golünü Kovacic ile buldu.
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36. dakikada skoru eşitleyen gol Asensio'dan geldi.
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İlk yarı 2-2'lik skorla geçildi.
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50'de Gerard Pique, Barcelona'yı tekrar öne geçirdi.
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İki takım da 2.yarıda 10'ar oyuncu değişikliği yaptı. 73. dakikada temsilcimiz Arda Turan, oyuna dahil oldu.
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Karşılaşmada bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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Maçta 73 dakika süre alan Neymar'ın Barcelona'daki son maçına çıkmış olabileceği belirtiliyor.
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Bilindiği gibi Neymar, uzun süredir PSG ile transfer görüşmeleri yapıyor.
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