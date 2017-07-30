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FUTBOL

ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:57:12

  • 1 ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
    1 | 23

    İspanya'nın 2 devi Real Madrid ve Barcelona, bu sefer 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Türkiye saatiyle 03.00'te karşı karşıya geldi.

  • 2 ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
    2 | 23

    ABD'de Hard Rock Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu, futbolseverlere şölen yaşattı.

  • 3 ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
    3 | 23

    Ronaldo'dan mahrum kalan Real Madrid sahaya; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Casemiro, Kovacic, Asensio, Bale ve Benzema ile çıktı.

  • 4 ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
    4 | 23

    Barcelona'nın ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu: Cillessen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar.

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  • 5 ABD'de Barcelona-Real Madrid maçı
    5 | 23

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada süperstar Messi'nin golüyle üstünlüğü sağladı.

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