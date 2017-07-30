FUTBOL
Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
30 Temmuz 2017 Pazar, 12:11:24 | Güncelleme: 12:29:58
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Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim'in, sarı-kırmızılılara dönme ihtimalini değerlendirdi.
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Kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in Galatasaray'la anılmasını yorumlayan Ünal Aysal, tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray'a dönmesinin sağlıklı olmayacağını vurguladı.
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Akşam'da yer alan habere göre Aysal, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
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Aysal ayrıca yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
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İşte Ünal Aysal'ın çok konuşulacak sözleri:
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"Fatih Terim konusunda bir fikir belirtmem doğru olmaz. Tek isteğim, Galatasaray'ın tekrar bir dünya markası olmasıdır."
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"Bunun için de kişilerle ilgili takıntılarımızdan kurtulmamız gerekiyor."
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"Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını, yeni yöntem ve fikirlerle yükseltmeye çalışılması gerektiğine inanıyorum."
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Aysal, Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesini de değerlendirdi:
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"Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir, sezon henüz başlamadı."
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"İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız."
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Erken seçim ihtimalini de yorumalyan Aysal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:
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"Seçim şimdilik görünmüyor. Ben zaten daha önce tekrar başkan olmak gibi bir düşüncem olmadığını açıklamıştım."
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"Yaşadığımız son şok neticeye rağmen yeni bir gelişme ihtimali şimdilik yok gibi görünüyor."