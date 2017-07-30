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FUTBOL

Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:11:24

  • 1 Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
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    Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim'in, sarı-kırmızılılara dönme ihtimalini değerlendirdi.

  • 2 Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
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    Kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in Galatasaray'la anılmasını yorumlayan Ünal Aysal, tecrübeli çalıştırıcının, Galatasaray'a dönmesinin sağlıklı olmayacağını vurguladı.

  • 3 Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
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    Akşam'da yer alan habere göre Aysal, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

  • 4 Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
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    Aysal ayrıca yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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  • 5 Ünal Aysal, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalini değerlendirdi
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    İşte Ünal Aysal'ın çok konuşulacak sözleri:

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