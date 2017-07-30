ÖNE ÇIKANLAR
Mourinho
FUTBOL

Mourinho: "Galatasaray için beni almak, Fellaini'yi almaktan daha kolay"

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Valerenga'ya karşı oynadıkları hazırlık maçı sonrası, Galatasaray'ın gündemindeki Marouane Fellaini'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

30 Temmuz 2017 Pazar, 22:20:29 Güncelleme: 22:41:17

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, takımının Valerenga'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Mourinho, Nemanja Matic'in Manchester United'a gelmeyi çok istediğini ve transferle ilgili gelişmeleri beklediğini söyledi.

Portekizli menajer, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Marouane Fellaini için de şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. O benim için çok önemli. Galatasaray'ın bu transferde hiç şansı yok."

  • jose mourinho
  • galatasaray transfer
  • Marouane Fellaini
  • Fellaini Galatasaray
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER