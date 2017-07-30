Mourinho: "Galatasaray için beni almak, Fellaini'yi almaktan daha kolay"

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Manchester United Menajeri Jose Mourinho, takımının Valerenga'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından transferle ilgili açıklamalar yaptı.

Mourinho, Nemanja Matic'in Manchester United'a gelmeyi çok istediğini ve transferle ilgili gelişmeleri beklediğini söyledi.

Portekizli menajer, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Marouane Fellaini için de şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. O benim için çok önemli. Galatasaray'ın bu transferde hiç şansı yok."

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