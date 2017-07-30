FUTBOL
Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
30 Temmuz 2017 Pazar, 23:24:46 | Güncelleme: 23:30:53
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İspanya'da oynadığı son hazırlık maçında Beşiktaş'ın rakibi Real Betis'ti.
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Beşiktaş mücadeleye Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma 11'iyle başladı.
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Pepe bu maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi.
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Beşiktaş golü 30. dakikada buldu.
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Siyah-beyazlıların sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Adan topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Tosic skoru 1-0 yaptı.
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İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
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Real Betis'te Matias Nahuel 74. dakikada frikikten attığı golle skora denge getirdi.
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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
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Yeni sezon öncesi Fortuna Sittard, Schalke 04, Valladolid ve Las Palmas'a karşı oynadığı hazırlık maçlarında galibiyet alamayan Beşiktaş, Real Betis karşısında da kazanamadı.
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Real Betis maçı ile beraber Beşiktaş'ın İspanya kampı sona ermiş oldu.