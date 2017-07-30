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FUTBOL

Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU

30 Temmuz 2017 Pazar, 23:24:46

  • 1 Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
    1 | 10

    İspanya'da oynadığı son hazırlık maçında Beşiktaş'ın rakibi Real Betis'ti.

  • 2 Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
    2 | 10

    Beşiktaş mücadeleye Fabri, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma 11'iyle başladı.

  • 3 Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
    3 | 10

    Pepe bu maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi.

  • 4 Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
    4 | 10

    Beşiktaş golü 30. dakikada buldu.

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  • 5 Beşiktaş: 1 - Real Betis: 1 | MAÇ SONUCU
    5 | 10

    Siyah-beyazlıların sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Adan topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Tosic skoru 1-0 yaptı.

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