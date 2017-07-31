Fernando İstanbul'a geliyor (Fernando kimdir?)

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando yola çıktı.

Dün İnstagram’dan paylaştığı görsele ‘Son gün’ yazan Fernando, daha sonra oğluyla havalimanında yürürken bir fotoğrafını koyup ‘Birlikte yeni bir meydan okumaya’ yazdı ve sarı kırmızı kalp koydu.

Brezilyalı oyuncunun bugün önce İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması ve ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya’daki kampına katılması bekleniyor.

FERNANDO KİMDİR?

Tam adı: Fernando Francisco Reges

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987

Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya

Yaş: 29

Boy: 1,83 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - ön libero

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City

Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart