Fernando İstanbul'a geliyor (Fernando kimdir?)

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando yola çıktı.
Dün İnstagram’dan paylaştığı görsele ‘Son gün’ yazan Fernando, daha sonra oğluyla havalimanında yürürken bir fotoğrafını koyup ‘Birlikte yeni bir meydan okumaya’ yazdı ve sarı kırmızı kalp koydu.
Brezilyalı oyuncunun bugün önce İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması ve ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya’daki kampına katılması bekleniyor.
FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş: 29
Boy: 1,83 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - ön libero
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart
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