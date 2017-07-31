Ndiaye Galatasaray'a transfer oldu- Galatasaray transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Kulübün kurucu başkanlarından Ahmet Gökçek, bonuslarla birlikte yaklaşık 7,5 milyon euro bonservis bedeli ve bir yıl içinde Galatasaray altyapısından 3 oyuncunun Osmanlıspor'a verilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik

BADOU NDIAYE KİMDİR?



DOĞUM TARİHİ: 27 Ekim 1990 (26 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Dakar / Senegal

BOYU: 1,80 m

UYRUĞU: Senegal

MEVKİ: Orta saha

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €

2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 42 maç, 7 gol, 3 asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Diambars, Bodo Glimt, Osmanlıspor



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