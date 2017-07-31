Ndiaye Galatasaray'a transfer oldu- Galatasaray transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Kulübün kurucu başkanlarından Ahmet Gökçek, bonuslarla birlikte yaklaşık 7,5 milyon euro bonservis bedeli ve bir yıl içinde Galatasaray altyapısından 3 oyuncunun Osmanlıspor'a verilmesi konusunda anlaştıklarını ifade etti.
Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik
BADOU NDIAYE KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 27 Ekim 1990 (26 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Dakar / Senegal
BOYU: 1,80 m
UYRUĞU: Senegal
MEVKİ: Orta saha
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 5 milyon €
2015-2016 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 42 maç, 7 gol, 3 asist
OYNADIĞI TAKIMLAR: Diambars, Bodo Glimt, Osmanlıspor
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YORUMLAR 53
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Misafir 10 dakika öncerivada ki paralar da bitti tursun huyun kurusun senin bi fenerli olarak acıyorum sana00
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Misafir 10 dakika önceGerçekten iyi futbolcu ama çok para vermişler00
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Misafir 12 dakika önce10 gün sonra lig başlıyor, beyefendiler daha transferi bitiremediler, ilk 5 haftada kötü gidince de takım oturmadı daha diye bahaneleri hazır30