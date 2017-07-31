FUTBOL
Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:47:58 | Güncelleme: 17:04:45
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Rıdvan Dilmen, TFF'nin Şenol Güneş ile Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:
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"Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum."
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"Sabah saatlerinde yapılan görüşmede kalan 4 maç için anlaşma sağlandığını duydum."
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"Şu anda kamuoyundan dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor."
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"Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir."
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"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Fatih Terim'in gönderilmesine karışmamıştır."
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"Kararları Yıldırım Demirören aldı."
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"Fatih Terim'in görevinden ayrılması doğru karar olabilir."
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"Ancak adının parklardan silinmesi yanlış"
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"Fatih Terim kendini toparlar, yarın öbür gün Galatasaray'da çalışır."
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"Arda Turan, inşallah milli takıma döner."