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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:47:58

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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    Rıdvan Dilmen, TFF'nin Şenol Güneş ile Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

    Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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    "Şenol Güneş'in sezon sonunda tamamen Milli Takım'ın başına geçeceğini düşünüyorum."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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    "Sabah saatlerinde yapılan görüşmede kalan 4 maç için anlaşma sağlandığını duydum."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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    "Şu anda kamuoyundan dolayı belki de 4 maçlık anlaşma öne çıkıyor."

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  • 5 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması
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    "Bence en az 3 yıllık anlaşmaya gidilir."

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