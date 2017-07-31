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TFF, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Abdullah Avcı'yla görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük pozisyonu için gündemine Medipol Başakşehir'i çalıştıran Abdullah Avcı'yı aldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 20:20:03 Güncelleme: 20:25:44

Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le görüşmüş ve 4 maçlık bir teklifte bulunmuştu. Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesiyle bu görüşmenin nezaket görüşmesi olduğunun altını çizmiş ve Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta kalacağını duyurmuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre bu gelişme sonrasında rota Abdullah Avcı'ya çevirildi. Federasyon yetkililerinin 2011-13 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Avcı'ya kısa süre içerisinde teklif götürmesi bekleniyor. Medipol Başakşehir'le başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlileri ligde 2. yapmış ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarmıştı.

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