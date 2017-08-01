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Club Brugge
FUTBOL

Club Brugge İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge İstanbul'a geldi

01 Ağustos 2017 Salı, 16:13:18 Güncelleme: 16:46:00

Özel bir uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelen Club Brugge, Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Konuk takım daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir otobüsle kalacakları otele gitti.

Mavi-Siyahlı ekipte Teknik direktör Ivan Leko ve 1 futbolcu, bugün saat 18.15'te maçın oynanacağı Fatih Terim Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ardından saat 19:00'da yapacağı 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.

  • club brugge
  • Medipol Başakşehir
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