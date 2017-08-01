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FUTBOL

Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi

01 Ağustos 2017 Salı, 22:39:27

  • 1 Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi
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    Fatih Terim sonrası yeni hoca arayışını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu hamlesinden sonuç alamadı.

  • 2 Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi
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    Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere...

  • 3 Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi
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    Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan Yıldırım Demirören ve ekibinin, Mircea Lucescu hamlesi de karşılık bulmadı.

  • 4 Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi
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    Rumen hocayla mesafe kat edemeyen TFF Yönetimi, rotasını tekrar Abdullah Avcı'ya çevirdi.

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  • 5 Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi
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    Başakşehir'deki projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için Abdullah Avcı'nın, milli görev alarak mesaisini artırmasına sıcak bakmayan Göksel Gümüşdağ da ikna edildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
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