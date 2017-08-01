Fatih Terim sonrası yeni hoca arayışını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu hamlesinden sonuç alamadı.
Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere...
Şenol Güneş'ten olumsuz yanıt alan Yıldırım Demirören ve ekibinin, Mircea Lucescu hamlesi de karşılık bulmadı.
Rumen hocayla mesafe kat edemeyen TFF Yönetimi, rotasını tekrar Abdullah Avcı'ya çevirdi.
Başakşehir'deki projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için Abdullah Avcı'nın, milli görev alarak mesaisini artırmasına sıcak bakmayan Göksel Gümüşdağ da ikna edildi.