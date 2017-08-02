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Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"

Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:19:02

  • 1 Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
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    Avrupa’ya beklenmedik bir şekilde erkenden veda ettikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un tartışılması üzerine hamle yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, soluğu Mircea Lucescu’nun yanında aldı.

  • 2 Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yönetici Can Topsakal’ın Romanya’da görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı Luce’yle dün ikinci bir görüşme daha yapıldı.

  • 3 Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
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    Bu kez başkan Dursun Özbek beraberindeki Topsakal’la birlikte bizzat Bükreş’e giderek deneyimli çalıştırıcıyla masaya oturdu.

  • 4 Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
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    72 yaşındaki teknik adama Florya’nın anahtarını hoca olarak değil ama yönetici olarak öneren başkan Özbek’in şu teklifi sunduğu öğrenildi:

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  • 5 Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
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    “Gel seni Sportif A.Ş. yöneticisi yapalım."

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