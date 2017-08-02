FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
Galatasaray'dan Lucescu'ya: "Gel seni yönetici yapalım"
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:19:02 | Güncelleme: 09:50:05
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Avrupa’ya beklenmedik bir şekilde erkenden veda ettikten sonra teknik direktör İgor Tudor’un tartışılması üzerine hamle yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, soluğu Mircea Lucescu’nun yanında aldı.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, ilk olarak geçtiğimiz günlerde yönetici Can Topsakal’ın Romanya’da görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı Luce’yle dün ikinci bir görüşme daha yapıldı.
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Bu kez başkan Dursun Özbek beraberindeki Topsakal’la birlikte bizzat Bükreş’e giderek deneyimli çalıştırıcıyla masaya oturdu.
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72 yaşındaki teknik adama Florya’nın anahtarını hoca olarak değil ama yönetici olarak öneren başkan Özbek’in şu teklifi sunduğu öğrenildi:
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“Gel seni Sportif A.Ş. yöneticisi yapalım."
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"Futbolun tek sorumlusu ol."
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"Tudor da altında çalışmaya devam etsin."
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"Florya’daki tek yetkili yönetici sen ol”
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LUCESCU, YİNE ‘RAZVAN’ DEDİ
Ünal Aysal döneminde kendisine yapılan teklife “Oğlum Razvan hoca olursa, gelirim” yanıtını veren Lucescu’nun, başkan Özbek’e de yine aynı şartı koştuğu öğrenildi.
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Tudor’la çalışmaya sıcak bakmayan Luce’nin, “Razvan’ı teknik direktör yaparsanız teklife varım” dediği belirtilirken, her iki tarafın da son kararlarını bugün birbirlerine bildirmesi bekleniyor.