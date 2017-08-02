FUTBOL
Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer etmek istiyor
Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:36:18 | Güncelleme: 09:29:36
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Gomis'in ardından forvete bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın, Moussa Konate’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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İsviçre ve Senagal basınlarında çıkan haberlere göre, Sion forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen Cimbom’un, İsviçre ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Konate’den para kazanmak isteyen Sion’un, Sarı-Kırmızılılar’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.
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Geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Senegalli oyuncu için Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en yakın ilginin Galatasaray’dan geldiği ileri sürüldü.
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FEGHOULI, FERNANDO BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Sarı-Kırmızılılar’ın transferlerini bitirmelerine rağmen hala açıklamadığı Feghouli ve Fernando’nun özel işleri nedeniyle yönetimden ek süre aldıkları ortaya çıktı.
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İki futbolcunun da kulüplerinden alacakları paraları tahsil etmek için görüşmelerde bulundukları ve bu yüzden geciktikleri ifade edildi.
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1-2 gün içinde sorunun çözülmesinin ardından İstanbul’a gelecek olan ikili burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacak.
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TRANSFER AÇIĞI ŞİMDİDEN 9.75 MİLYON EURO
UEFA’nın koyduğu 65 milyon Euro’luk sınırın bu sezon kalkması üzerine transferde kesenin ağzını açan Galatasaray, oyuncuların kendilerine ve bonservislerine verdiği ücretlerle dudak uçuklattı.
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Bruma, Podolski, Semih ve Cenk’i 19.8 milyon Euro’ya satan Aslan, Sneijder da dahil olmak üzere giden oyuncuların aldıkları maaşlar da eklenince 34.75 milyon Euro’luk bir tasarruf sağladı.
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Ancak Cimbom’un şimdiye dek aldığı Belhanda, Gomis, Maicon, Mariano ve Ndiaye’ye 31 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
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Bu rakama yıllık ücretler de eklenince toplamda 44.5 milyon Euro harcandı.
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Bu hesap göz önüne alındığında ise henüz resmen açıklanmayan Feghouli, Fernando ve diğer oyuncular hariç şimdiden transferde 9.75 milyon Euro açık oluşmuş oldu.