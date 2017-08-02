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Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer etmek istiyor

Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 01:36:18

  • 1 Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
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    Gomis'in ardından forvete bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın, Moussa Konate’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

  • 2 Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
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    İsviçre ve Senagal basınlarında çıkan haberlere göre, Sion forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncuyla ilgilenen Cimbom’un, İsviçre ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

  • 3 Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Konate’den para kazanmak isteyen Sion’un, Sarı-Kırmızılılar’dan 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

  • 4 Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
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    Geçtiğimiz sezon çıktığı 39 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Senegalli oyuncu için Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu ancak en yakın ilginin Galatasaray’dan geldiği ileri sürüldü.

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  • 5 Galatasaray, Moussa Konate'yi transfer için girişimlere başladı
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    FEGHOULI, FERNANDO BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
    Sarı-Kırmızılılar’ın transferlerini bitirmelerine rağmen hala açıklamadığı Feghouli ve Fernando’nun özel işleri nedeniyle yönetimden ek süre aldıkları ortaya çıktı.

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