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Roma, Rezan Çorlu
FUTBOL

Rezan Çorlu, Roma'ya transfer oldu

Roma, Brondby'den Rezan Çorlu'yu transfer etti

Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, Türk asıllı Danimarkalı futbolcu Rezan Çorlu'yu da transfer etti

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:22:45 Güncelleme: 10:29:36

Serie A ekiplerinden Roma'nın geleceğe yönelik yatırımları devam ediyor. Sevilla'da efsaneleşen sportif direktör Monchi'yi göreve getiren Roma, genç oyuncuları bir bir kadrosuna katıyor. Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer eden Roma, Brondby'den 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Rezan Çorlu'yu da kadrosuna kattı.

İmza töreni sonrasında konuşan Çorlu, "Elbette Brondby’ye veda etmek zor. 4 yıldan beri burada futbol oynuyorum. Brondby taraftarı olduğumu söyleyebilirim. Bu değişmeyecek. Ancak Roma’ya ‘Hayır’ demek çok zordu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Roma'nın kariyerini Borussia Dortmund'da sürdüren Emre Mor'u  da gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar, Leicester City'den Riyad Mahrez'i transfer edememesi durumunda milli yıldıza yönelecek... 

  • Rezan Çorlu
  • Roma
  • Cengiz Ünder
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