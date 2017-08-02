Burak Yılmaz Trabzonspor'a transfer oldu

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki forvet için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak. Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.

Burak Yılmaz, Trabzonspor'a transferiyle ilgili olarak ilk açıklamalarını yaptı.

BURAK YILMAZ'IN İLK SÖZLERİ Bugün, Trabzonspor'un 50. yıl dönümü. Trabzonsporumuz 50 yaşında. Çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Bugün itibarıyla tekrardan Trabzonsporluyum. Allah'ıma şükrediyorum. Hem ülkeme dönüyorum hem de Trabzonspor formasına dönüyorum. Trabzonspor forması altında bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum.

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

Trabzon'daki 50. yıl şenliklerine katılamayacak olan tecrübeli golcünün, "Yuvama dönüyorum. Bugün burada olamasam da en kısa sürede yanınızda olacağım" ifadelerini kullandığı kutlamalarda Bordo-Mavili taraftarlara izletilmek üzere hazırlanmıştı.

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu. Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcu Burak YILMAZ' ın kulübümüze transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.