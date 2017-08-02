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FUTBOL

Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:37:57

  • 1 Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
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    Barcelona'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Neymar'ın PSG'ye transferi konusunda Barcelona'dan izin alması, Katalan ekibini yeni arayışlara sürükledi. Barcelona, Coutinho için Arda'nın da bulunduğu bir takas teklifi yapmaya hazırlanıyor.

  • 2 Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
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    Nelson Semedo, Deulofeu ve Marlon'u kadrosuna katan ancak büyük çaplı bir transfer gerçkleştiremeyen Barcelona, PSG'den Marco Verratti ve Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu transfer etmek istemişti.

  • 3 Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
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    Ancak Liverpool, Brezilyalı yıldızı satmayacağını açıklamıştı.

  • 4 Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
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    Barcelona, Neymar'ın ayrılığı sonrasında bu bölge için düşündüğü Coutinho için birkez daha girişimde bulunacak.

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  • 5 Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
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    25 yaşındaki orta saha için ilk olarak 80 milyon Euro'luk teklif yapan Barcelona, ret yanıtı alınca teklifi artırdı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    burak yılmaz'ı kaçırdınız, üçlü garanti bozuldu, bari arda ve terim'i kaçırmayın, mutlaka alın ve en kısa sürede batın, dört gözle bizde bunu bekliyoruz..
  • Misafir 8 dakika önce
    Ne kadar büyük fedakarlık yapmış inanamıyorum, 7 milyon değil de 5 milyon istemiş vay be, ne kadar büyük Galatasaraylı
  • Misafir 8 dakika önce
    Ben raif yavuz yılmazın galatasaraya gelmesini istiyorum bize ne yakadar barcadan :(
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