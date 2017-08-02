FUTBOL
Barcelona, Arda Turan'ı Coutinho transferinde takasta kullanacak
02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:37:57 | Güncelleme: 15:57:12
-
1
1
|
19
Barcelona'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Neymar'ın PSG'ye transferi konusunda Barcelona'dan izin alması, Katalan ekibini yeni arayışlara sürükledi. Barcelona, Coutinho için Arda'nın da bulunduğu bir takas teklifi yapmaya hazırlanıyor.
-
2
2
|
19
Nelson Semedo, Deulofeu ve Marlon'u kadrosuna katan ancak büyük çaplı bir transfer gerçkleştiremeyen Barcelona, PSG'den Marco Verratti ve Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu transfer etmek istemişti.
-
3
3
|
19
Ancak Liverpool, Brezilyalı yıldızı satmayacağını açıklamıştı.
-
4
4
|
19
Barcelona, Neymar'ın ayrılığı sonrasında bu bölge için düşündüğü Coutinho için birkez daha girişimde bulunacak.
-
5
5
|
19
25 yaşındaki orta saha için ilk olarak 80 milyon Euro'luk teklif yapan Barcelona, ret yanıtı alınca teklifi artırdı.
-
6
6
|
19
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Arda'nın da içerisinde olduğu bir teklifte bulunuyor.
-
7
7
|
19
Katalan ekibi, Coutinho için hem para hem de 3 oyunculuk takas teklifi önerdi.
-
8
8
|
19
Arda Turan, Rafinha Alcantara ve Deniz Suarez, Liverpool'a takasta önerilen isimler...
-
9
9
|
19
Arda, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda yaşanan zafer sonrasında yine uzakta poz vermiş ve dikkatleri çekmişti.
-
10
10
|
19
Tecrübeli oyuncunun bu fotoğrafı, Barcelona'dan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
-
11
11
|
19
Gazete Habertürk'ün haberine göre 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, Galatasaray'a dönmeye yeşil ışık yakmıştı.
-
12
12
|
19
Barcelona’da yedeğe düşen, astronomik tekliflere rağmen Çin’e gitmek istemeyen Arda’nın, Galatasaray’da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderdiği öğrenilmişti.
-
13
13
|
19
‘GALATASARAY DEYİNCE AKAN SULAR DURUR’
Barcelona’dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya’ya dönüş için arzusunu dile getirdi:
-
14
14
|
19
“Çin’den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu’yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel."
-
15
15
|
19
"Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim."
-
16
16
|
19
Bu gelişme akıllara Avusturya kampında basın toplantısı düzenleyen Sportif Direktör Cenk Ergün’ün “Başka transferlerimiz de olacak. Bekleyin bir sürpriz yapacağız” sözlerini getirmişti.
-
17
17
|
19
SNEIJDER'İN MAAŞI VERİLECEK
Yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Sneijder’ı gönderen Galatasaray, kiralama bedeliyle birlikte 6 milyon Euro civarında bir rakama Arda’yı yuvaya döndürebilir.
-
18
18
|
19
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de birkaç gün önce Avusturya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette transfer müjdesi vermişti.
-
19
19
|
19
Ergün, Arda Turan'ın mutlaka Galatasaray forması giyeceğini söylemişti.