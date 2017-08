Beşiktaş, Negredo'nun maliyetini açıkladı - Alvaro Negredo kimdir?

Yapılan açıklama şöyle:

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Euro ödenecektir.

Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Euro

2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,

2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NEGREDO'NUN İLK SÖZLERİ:

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, imza töreninden önce kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

'COME TO BEŞİKTAŞ' SLOGANI İÇİN NE DEDİ?



Transferinin özel bir videoyla açıklanmasıyla ilgili konuşan 31 yaşındaki İspanyol forvet "Transfer sürecim çabuk gelişti. Menajerim bana Beşiktaş'ın teklifini iletti. Kabul etmem uzun sürmedi, Beşiktaş ailesine katılmak için hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp; 'Come to Beşiktaş' gibi yaratıcı bir slogan bulmuşlar. Beşiktaş'ın şöhreti dünya çapında gün geçtikçe artıyor" dedi.

Negredo, "Sen de birisini transfer için arayacak mısın?" sorusuna ise "Bir sonraki transfer kim olacak bilmiyorum ama ben de birisini arayacağım sanırım. Ben de Pepe gibi Beşiktaş'ı zirvede tutmak için elimden geleni yapacağım" yanıtını verdi.

— HT Spor (@htspor) August 2, 2017

Beşiktaş'a gelmeden önce Pepe ile görüşüp görüşmediği sorusuna cevap veren Negredo "İstanbul'da yaşayan tanıdıklarımla konuştum. Pepe ile de konuştum. Şampiyon takımın parçası olmak için geldim. Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan İspanyol yıldız "Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği ilgiden dolayı buradayım. İnternette videolarını izlerken bile tüylerim diken diken oldu. İşlerin iyi gitmediği anlarda böyle bir taraftarın desteğini almayı her futbolcu ister. Onlarla bu statta bir bütün olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ UĞURLU TAKIM, HER GELENE YARIYOR..."

Negredo, Beşiktaş'la gol kralı olan Mario Gomez sorusuna ise "Beşiktaş galiba uğurlu takım, her gelene yarıyor. Şampiyon takıma gelen oyuncu yine şampiyon olmak ister. Beşiktaş ailesinin şampiyon olup daha da büyümesini istiyorum." cevabı verdi.

İspanyol golcü, Inter formasını giyen Şilili futbolcu Gary Medel'le ilgili yöneltilen soruyu ise "Medel büyük bir oyuncu ancak bu konu beni değil, başkanımızı ilgilendiriyor." sözleriyle yanıtladı.

9 NUMARA, 35 GOL HEDEFİ



9 numaralı formayı giyeceğini açıklayan Beşiktaş'ın yeni santrforu, 3 kulvarda kaç gol atmayı hedeflediğiyle ilgili soruya, bir kağıda "35" yazarak cevap verdi.

— HT Spor (@htspor) August 4, 2017

Negredo'ya yöneltilen gol hedefi sorusuna cevap veren Başkan Fikret Orman ise iddialı bir rakam verdi: "100!"



LAKABI CANAVAR!

İspanya'da "Canavar", "Köpek balığı", "Matador" gibi lakaplarla anıldığı bilgisini veren Negredo "Oynadığım liglerle Türkiye Ligi'ni kıyaslayamamam çünkü burada hiç oynayamadım. Ancak devre arasında yine konuşursak o zaman bir değerlendirme yapabilirim" şeklinde konuştu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Detaylı kan tetkikleri yapılan Alvaro Negredo; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

ALVARO NEGREDO KİMDİR?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 trihinde İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. 2004 yılında Rayo Vallecano takımında profesyonelliğe geçiş yapan tecrübeli santrafor, Rayo Vallecano'nun B takımında çıktığı 15 maçta 14 gol atıp yıldızlaşsa da A takımda 12 maçta 1 gol attı.

2005 yılında Real Madrid B'ye transfer olan Negredo, 65 maçta 22 gol attı ve dikkat çekti. Real Madrid B'de gösterdiği performanstan ötürü beğeni kazanan Negredo, 2007'nin Temmuz ayında Almeria'ya transfer oldu. Almeria'da ilk golünü Real Madrid'e karşı penaltıdan atan Negredo, Almeria formasıyla 70 maçta görev yaptı ve 32 kere rakip fileleri havalandırdı.2009 yılının yaz döneminde İspanya'nın önde gelen takımları arasında yer alan Sevilla'ya 15 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sevilla'da ilk golünü 19 Eylül 2007'de Osasuna'ya karşı atan Negredo, Sevilla formasıyla çıktığı 73 maçta 31 gol attı.

2013 yılında Manchester City'e transfer olan Negredo, burada da çıktığı 49 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı. Oldukça yıldızlaşan Negredo, 2014-2015 transfer sezonunun son gününde yeniden İspanya'ya döndü ve Valencia'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandı. Ardından da 1 Temmuz 2015 tarihinde Negredo, Valencia'ya 28 milyon Euro'ya transfer oldu. İspanyol golcü, 4 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.

Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez

Doğum tarihi: 20 Ağustos 1985

Doğum yeri: Madrid Ispanya

Yaş: 31

Boy: 1,86 m

Mevki: Forvet

Ayak: Sol

Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)

Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough

