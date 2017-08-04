Süper Lig ne zaman başlayacak? 2017-2018

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Süper Lig için geri sayım başladı. Son şampiyonun Beşiktaş olduğu Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin mücadele edeceği Süper Lig'de yeni sezonun ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafıdan merak ediliyor. Peki Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak. Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak maç, sezonun başlangıç karşılaşması olacak. İlk haftanın son maçını ise Galatasaray ile Kayserispor 14 Ağustos'ta oynayacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2017 21:45 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BURSASPOR 12.08.2017 20:00 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR SİVASSPOR 12.08.2017 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ KARDEMİR KARABÜKSPOR 12.08.2017 21:45 ALANYASPOR KASIMPAŞA 12.08.2017 21:45 GÖZTEPE FENERBAHÇE 13.08.2017 20:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR OSMANLISPOR 13.08.2017 20:00 TRABZONSPOR ATİKER KONYASPOR 13.08.2017 21:45 BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR 14.08.2017 21:45 GALATASARAY KAYSERİSPOR

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstür çekimi sonrası 4 büyükler arasındaki maçların haftaları da belli oldu.

2. hafta Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta Fenerbahçe - Beşiktaş

7. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

9. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

10. hafta Trabzonspor-Galatasaray

14. hafta Beşiktaş-Galatasaray

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DEKİ İLK RAKİBİ FENERBAHÇE

Süper Lig'de 14 sezon sonra mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk maçında, ligde en son yer aldığı 2002-2003'teki son karşılaşmasında konuk ettiği Fenerbahçe ile yine İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasında Eskişehirspor'u yenerek 14 sezon sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2017-2018 sezonuna, İzmir'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.

Göztepe, play-off final maçındaki olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından iki maç ceza aldığı için ilk haftadaki Fenerbahçe maçının yanı sıra 3. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasını seyircisiz oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunun son maçında 31 Mayıs 2003'te Fenerbahçe'yi İzmir Alsancak Stadı'nda konuk etmişti. O müsabakada Sergiy Rebrov'un 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 geriye düşen Göztepe, 54. dakikada Cem Baki'nin golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Göztepe'nin ilk devredeki maç programı şöyle:

Fenerbahçe, Kayserispor (D), Trabzonspor, Osmanlıspor (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Medipol Başakşehir, Antalyaspor (D), Alanyaspor, Kasımpaşa (D), Beşiktaş, Bursaspor (D), Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor (D), Atiker Konyaspor, Galatasaray (D).

GENÇLERBİRLİĞİ, DEVRE ARASINA KADAR 19 MAYIS STADI'NDA

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig maçlarını Eskişehir'de oynaması gündeme gelen kırmızı-siyahlı takımın, sezonun devre arasına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda rakiplerini ağırlayacağını söyledi.



Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Bakanımız müjdeyi verdi." dedi.



Bak ile görüşmesinde durumu izah ettiğini dile getiren Cavcav, "Bakanımız, Gençlerbirliği Kulübü'ne, camiaya maçlarımızı ocak ayına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayabileceğimiz müjdesini verdi. Gençlerbirliği'nin başkanı olarak başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Belediye Başkanımız, Spor Bakanımız, Spor Genel Müdürümüz, emeği geçen, desteklerini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.



Camia olarak bu sorunun üstesinden geldiklerini ifade eden Cavcav, şunları kaydetti:



"Bizim için çok iyi oldu. Bu sene İlhan Cavcav sezonu oynanacak. Karar bu nedenle de çok önemli. Maçlarımızı Ankara'da 19 Mayıs Stadı'nda, eski stadımızda oynamaya devam edeceğiz. Bu bizim için büyük avantaj. Takım içerisinde bir huzursuzluk vardı, futbolculara sürpriz oldu. Camia olarak bunu çözdük. Umarım, bu sezondan sonra yeni stadımıza kavuşur, yeni stadımızda maçlarımızı oynarız. Emeği geçen herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum."



Bu arada yarın başlayacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası karşılaşmaları da 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

süper lig

yeni sezon