Gomis'ten Negredo'ya gönderme

Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, Avusturya kampında soruları yanıtladı. Beşiktaş’ın yeni transferi Alvaro Negredo’nun 35 gol atma sözüne karşılık kendisinin bir hedefi olup olmadığı sorulan Fransız forvet, “Benim asıl hedefim takımın başarılı olması. Tabii ki gol atmak istiyorum ama pozisyona girdiğimde daha müsait bir arkadaşım varsa, ona asist yaparım. Negredo 35 gol atarsa onun adına mutlu olurum. Ancak henüz ligi tanımadan bunu biraz rakiplere saygısızlık olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. Transfer sürecinde Marsilya dışında G.Saray’ın Türkiye’deki rakiplerinin de kendisiyle ilgilendiğini belirterek F.Bahçe ve Beşiktaş yerine Cimbom’u tercih ettiğini ima eden Gomis, “Bana ilgileri herkesten fazlaydı. Yeni hedefleri seven bir insanım bu yüzden buradayım” dedi.

‘VALBUENA 2. OLSUN’

F.Bahçe'nin yeni transferi vatandaşı Mathieu Valbuena’nın yakın arkadaşı olduğunu ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, “Onunla sürekli telefonda konuşuyoruz. F.Bahçe bizim rakibimiz olduğu için çok da fazla şans dilemek istemiyorum. Umarım biz şampiyon oluruz, Valbuena da 2. olur” diye konuştu.