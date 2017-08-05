Josef de Souza gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza değerlendirmelerde bulundu. Yeni teknik direktörleri Aykut Kocaman'la ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, "Hocamız herkesten en iyisini almaya gayret gösteriyor. Sezon başında stoper olup olmayacağımı sordu. Ben de ihtiyaç olursa, olabileceğini söyledim. Önemli olan hocamızın hizmetinde olmak. Burada önemli olan hocamızın ve takımımızın istekleri. Taktiksel eksikler var, zamanla teknik direktörümüz bunları düzeltecektir" ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'ın takıma özgüven aşıladığını belirten tecrübeli oyuncu, "Oyuncuların özgüvene sahip olması önemli, bu takıma da yansır. Çok düzeltmemiz gereken şeyler var, ama daha 1 ay geride bıraktık. Şu anda sahaya çıktığımızda ne istediğimizi, nasıl gol atacağımızı biliyoruz. Bu bir oyuncu için önemlidir, sahada ne yapması gerektiğini bilmek önemlidir. Bir yolumuz var, onu takip edeceğiz. Hocamız bize bu dönemde çok güven verdi" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşabileceklerini kaydeden De Souza, "Çok iyi bir sezon geçireceğiz, bunu görüyorum. Büyük takımlarla hazırlık maçları yaptık ve kendimizi görme şansı bulduk. Hem ligde, hem de Avrupa Ligi'nde istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk olabilir, neden olmasın?" ifadelerini kullandı.