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Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray, hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu

Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:18:17

  • 1 Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
    1 | 27

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.

  • 2 Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
    2 | 27

    Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

  • 3 Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
    3 | 27

    Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, 36. dakikada sakatlandı ve oyunu tamamlayamadı.

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  • 4 Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
    4 | 27

    Hertha Berlin'in gollerini 3. dakikada Karim Rekik ve 74. dakikada Vedad Ibisevic kaydetti. 

  • 5 Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
    5 | 27

    Galatasaray'ın tek golü ise 60. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

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