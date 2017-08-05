FUTBOL
Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray, hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu
Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU
05 Ağustos 2017 Cumartesi, 21:18:17 | Güncelleme: 21:43:36
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan, 36. dakikada sakatlandı ve oyunu tamamlayamadı.
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Hertha Berlin'in gollerini 3. dakikada Karim Rekik ve 74. dakikada Vedad Ibisevic kaydetti.
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Galatasaray'ın tek golü ise 60. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.
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Galatasaray taraftarlarından bir kısmı, Eren Derdiyok'un attığı golden sonra yönetimi protesto etti.
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Tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri gelirken bir grup da "Wesley Sneijder" ve "Fatih Terim" için tezahürat yaptı.
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Öte yandan Hertha Berlin Twitter hesabının yaptığı bir paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
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Kulübün Twitter hesabından atılan bir Tweet'te Galatasaray kaleci antrenörü Sandro Tomic'in Hertha Berlin Teknik Direktörü Paul Dardai ile sohbet ettiği görüldü. Ancak etiket kısma Igor Tudor'un adı yazıldı.
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Bu paylaşım gündem olunca ikinci bir Tweet daha atıldı. Mavi-beyazlılar yaptıkları ikinci paylaşımda Igor Tudor'un saha kenarında yürüdüğü görüntüleri kullanarak "Üzgünüz. Sadece sizi denemiştik. Hoş geldin Igor Tudor." ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'da yeni transferlerden Fernando, oyuna 46. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine dahil oldu.
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Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye ise oyuna Ahmet Çalık'ın yerine girdi.
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İki oyuncu da ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.
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Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde Avusturya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampı da sona erdi.
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Sarı-kırmızılılar bu gece ülkeye dönecek ve salı gününe kadar izin yapacak.
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İşte Galatasaray - Hertha Berlin maçından fotoğraflar...
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