Galatasaray: 1 - Hertha Berlin: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray, hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu

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Bu paylaşım gündem olunca ikinci bir Tweet daha atıldı. Mavi-beyazlılar yaptıkları ikinci paylaşımda Igor Tudor'un saha kenarında yürüdüğü görüntüleri kullanarak "Üzgünüz. Sadece sizi denemiştik. Hoş geldin Igor Tudor." ifadelerini kullandı.