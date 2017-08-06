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FUTBOL

Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor

06 Ağustos 2017 Pazar, 09:35:54

  • 1 Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
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    Gelen son teklifler nedeniyle iştahı kabaran Benfica, oyuncunun kiralama belgelerini göndermeyince tepki çekti. Brezilyalı oyuncuya lisans çıkaramayan Beşiktaş, konuyu FIFA’ya taşıyor.

  • 2 Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
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    Siyah-Beyazlı yönetim, kriz çözülmezse geçici lisansla yıldız oyuncuyu oynatmayı planlıyor

  • 3 Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
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    Beşiktaş'ta takıma gecikmeli katılan Anderson Talisca konusunda Benfica’nın pürüz çıkarmasının şoku yaşanıyor.

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  • 4 Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Süper Kupa’daki Konyaspor maçı öncesi Benfica’nın evrakları göndermemesi nedeniyle Talisca’ya lisans çıkartılamaması, iki kulüp arasında büyük kriz yaratırken, Beşiktaş yönetimi çözümü FIFA’da arama kararı aldı.

  • 5 Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
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    Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki hafta içine kadar evrakların gönderilmemesi durumunda, FIFA’ya başvurup geçici lisansla Brezilyalı’yı oynatmayı planlıyor.

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