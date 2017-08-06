FUTBOL
Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor
06 Ağustos 2017 Pazar, 09:35:54 | Güncelleme: 09:49:29
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Gelen son teklifler nedeniyle iştahı kabaran Benfica, oyuncunun kiralama belgelerini göndermeyince tepki çekti. Brezilyalı oyuncuya lisans çıkaramayan Beşiktaş, konuyu FIFA’ya taşıyor.
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Siyah-Beyazlı yönetim, kriz çözülmezse geçici lisansla yıldız oyuncuyu oynatmayı planlıyor
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Beşiktaş'ta takıma gecikmeli katılan Anderson Talisca konusunda Benfica’nın pürüz çıkarmasının şoku yaşanıyor.
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Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Süper Kupa’daki Konyaspor maçı öncesi Benfica’nın evrakları göndermemesi nedeniyle Talisca’ya lisans çıkartılamaması, iki kulüp arasında büyük kriz yaratırken, Beşiktaş yönetimi çözümü FIFA’da arama kararı aldı.
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Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki hafta içine kadar evrakların gönderilmemesi durumunda, FIFA’ya başvurup geçici lisansla Brezilyalı’yı oynatmayı planlıyor.
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Talisca’yı Portekiz ekibinden kiralayan ve opsiyonu zamanında kullanarak yeni sezonda da takımda tutan Siyah-Beyazlılar, evrakların gönderilmesi için Benfica’yla görüşmelerini sürdürüyor.
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ASTRONOMİK TEKLİFLER BENFİCA’YI CEZBEDİYOR
Portekiz ekibi, satın alma opsiyonu olan 25 milyon Euro’yu bulan bir teklif gelmediği için Talisca’yı satamamış, Beşiktaş da kiralık sözleşmesini uzatmıştı.
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16-17 milyon Euro’yu bulan tekliflerin gelmeye devam etmesi yüzünden Benfica’nın oyuncunun da aklını çelip Beşiktaş’a güçlük çıkarmaya çalıştığı bildirildi.
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23 yaşındaki yıldızın, Beşiktaş’ta mutlu olmasına rağmen, yüksek ücretli tekliflerin kafasını karıştırdığı ifade ediliyor.
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"SATARLARSA %45'İNİ VERİRLER"
Kartal’ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca konusunda Benfica’nın çok yanlış bir yol izlediğini söyledi.
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23 yaşındaki oyuncunun, bu saatten sonra ancak kendilerine ciddi bir pay verilmesi halinde satılabileceğinin altını çizen Çebi, “Biz tüm planlarımızı yaptık. Böyle bir satışa da izin vermeyiz. Benfica buna rağmen oyuncuyu satarsa, yapılan sözleşme gereği transfer ücretinin yüzde 45’ini bize ödemek zorunda kalır. Bunu da göze alamazlar” ifadesini kullandı.
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TALISCA'NIN YERİNE TOLGAY
Şenol Güneş, Süper Kupa’daki Konya maçında Talisca’nın yerine orta sahada Tolgay Arslan’a görev verecek.
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Tolgay, Oğuzhan’ın yerinde Atiba’yla birlikte yan yana oynayıp geriden oyun kuracak.
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Oğuzhan ise Talisca’nın saha içindeki sorumluluklarını üstlenip Cenk’i pozisyonlarla buluşturmaya çalışacak.