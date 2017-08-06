Beşiktaş Talisca için FIFA'ya gidiyor

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23 yaşındaki oyuncunun, bu saatten sonra ancak kendilerine ciddi bir pay verilmesi halinde satılabileceğinin altını çizen Çebi, “Biz tüm planlarımızı yaptık. Böyle bir satışa da izin vermeyiz. Benfica buna rağmen oyuncuyu satarsa, yapılan sözleşme gereği transfer ücretinin yüzde 45’ini bize ödemek zorunda kalır. Bunu da göze alamazlar” ifadesini kullandı.