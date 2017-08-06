FUTBOL
Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
06 Ağustos 2017 Pazar, 11:52:34 | Güncelleme: 12:25:02
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Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yeni transfer Burak Yılmaz, imza töreninde önemli açıklamalar yaptı.
Muharrem Usta yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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"Bugün bizim için büyük gün, Burak yuvasına geri döndü. Attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir oyuncu"
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"Burak Yılmaz bir gol makinesi. Kral geri döndü"
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"Burak Yılmaz, Çin'de ciddi bir kazancı varken, Trabzonspor'a büyük fedakarlıklarla döndü, gönülden istekliydi"
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"Burak transferinde emeği geçenler var. Bizde oynadığı dönemdeki takım arkadaşları, yöneticiler vardı. Stoperde ihtiyacımız kesin, 1 ya da iki transferimiz daha olacak. Elde birikenler var onlarla da görüşüyoruz"
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Trabzonspor'a geri dönen milli futbolcu Burak Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:
"Yeni bir savaş, yeni bir meydan okuma. Eskiye takılmadan kendimi yeniden göstermek istiyorum. Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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"Stat açılışında başkan Muharrem Usta beni elimden tuttu ve 'seni alacağım' dedi. Her şey orada başladı. İçime düştü."
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"Selçuk İnan ile sadece soyadımız aynı değil. Zorluklarla ilgili konuşmak istemiyorum. O başka camiada"
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"Şartlar oluşursa Selçuk İnan ile her yerde oynamak isterim"
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"Hedefim yok, atabildiğim kadar atacağım"
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"Lucescu konusunda konuşmak istemiyorum. Ama bugün Trabzonspor için buradayım, çok fazla yorum yapmak istemiyorum"
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"Çin'den ligimizi takip ettim ama 5 saatlik fark olduğu için sonradan izledim. Başakşehir, Antalya, Alanya hep iddialı"
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"Buradan taraftarımıza haddim olmadan bir şey söylemek istiyorum. 2010-2011'e takılı kalıp diğer sezonları unutmayalım"
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"Onazi'ye teşekkür ederim, beni çok mutlu etti. 17 numarayı verdi, kendisi de 20 giyecek"
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"Trabzonspor'dan başka takım da istedi, oldu, net. Ama söylemek istemiyorum"
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