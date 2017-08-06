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FUTBOL

Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"

06 Ağustos 2017 Pazar, 11:52:34

  • 1 Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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    Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yeni transfer Burak Yılmaz, imza töreninde önemli açıklamalar yaptı.

    Muharrem Usta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • 2 Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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    "Bugün bizim için büyük gün, Burak yuvasına geri döndü. Attığı gollerle herkesin kabul ettiği bir oyuncu"

  • 3 Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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    "Burak Yılmaz bir gol makinesi. Kral geri döndü"

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  • 4 Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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    "Burak Yılmaz, Çin'de ciddi bir kazancı varken, Trabzonspor'a büyük fedakarlıklarla döndü, gönülden istekliydi"

  • 5 Burak Yılmaz: "Tekrar şampiyonluk istiyorum"
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    "Burak transferinde emeği geçenler var. Bizde oynadığı dönemdeki takım arkadaşları, yöneticiler vardı. Stoperde ihtiyacımız kesin, 1 ya da iki transferimiz daha olacak. Elde birikenler var onlarla da görüşüyoruz"

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