Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Samsun'daki Süper Kupa maçı öncesi Jeremain Lens ve Talisca'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:



"Dostça bir maç olsun. Konyaspor ciddi bir rakip. Samsun taraftarı da bizi çok özlemiş"