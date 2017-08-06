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FUTBOL

Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"

06 Ağustos 2017 Pazar, 17:04:48

  • 1 Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
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    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Samsun'daki Süper Kupa maçı öncesi Jeremain Lens ve Talisca'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:

    "Dostça bir maç olsun. Konyaspor ciddi bir rakip. Samsun taraftarı da bizi çok özlemiş"

  • 2 Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
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    "Başarılı ekibimiz var, dünya kulübü olmak istiyoruz. İletişim bu yönden önemli"

  • 3 Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
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    "Aziz Yıldırım'a Lens için cevap vermek istemem."

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  • 4 Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
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    "Fenerbahçe büyük camia, kendi siyasetleri var"

  • 5 Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
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    "Lens transferini bize faydalı olsun diye yapıyoruz."

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YORUMLAR 8
  • Misafir 7 dakika önce
    Yürü be fikret başkan.adamin dibisin:)
  • Misafir 18 dakika önce
    Doğru yoldasın başkan. Yanındayız.
  • Misafir 31 dakika önce
    helal be başkannn
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