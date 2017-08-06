FUTBOL
Fikret Orman: "Talisca'nın da bonservisini alacağız"
06 Ağustos 2017 Pazar, 17:04:48 | Güncelleme: 17:21:41
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Samsun'daki Süper Kupa maçı öncesi Jeremain Lens ve Talisca'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte o açıklamalar:
"Dostça bir maç olsun. Konyaspor ciddi bir rakip. Samsun taraftarı da bizi çok özlemiş"
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"Başarılı ekibimiz var, dünya kulübü olmak istiyoruz. İletişim bu yönden önemli"
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"Aziz Yıldırım'a Lens için cevap vermek istemem."
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"Fenerbahçe büyük camia, kendi siyasetleri var"
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"Lens transferini bize faydalı olsun diye yapıyoruz."
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"Biz Lens'i oradan almadık, kiralık gelmişti"
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"Lens ilgilendiğimiz oyuncuydu biz onu istedik o da bizi çok istedi."
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"Transferde işimizi yapmaya çalışıyoruz"
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"Talisca için Benfica'nın bize evrak vermesi lazım, vermiyorlar."
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"FIFA'dan lisansını alırız biter gider"
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"Talisca'nın 1 senelik sözleşmesi kalıyor, herhalde uzatsın diye baskı yapıyorlar."
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"Biz onun da bonservisini alacağız"
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