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FUTBOL

Beşiktaş - Konyaspor maçı olayları yurt dışında da gündemde

Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:33:51

  • 1 Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
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    Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'un Samsun'da oynadığı Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar İspanya ve Portekiz manşet oldu. 

  • 2 Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
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    Özellikle Atiker Konyasporlu bir taraftarın sahaya kelebek diye tabir edilen kesici maddeyi atması haberlerde yer aldı. 

  • 3 Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
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    İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan AS ve Marca olayı videolu şekilde internet sitelerinden yayınladı.

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  • 4 Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
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    AS "Quaresma kendisine atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi" manşetini attı.

  • 5 Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
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    Marca ise "Kendise atılan bıçağı Quaresma'nın hakeme verişi korkuttu" şeklinde yazdı.

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