FUTBOL
Beşiktaş - Konyaspor maçı olayları yurt dışında da gündemde
Quaresma'nın dün "kelebek"i hakeme sallayarak vermesi yurt dışında da gündem oldu
07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:33:51 | Güncelleme: 10:41:06
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Beşiktaş ve Atiker Konyaspor'un Samsun'da oynadığı Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar İspanya ve Portekiz manşet oldu.
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Özellikle Atiker Konyasporlu bir taraftarın sahaya kelebek diye tabir edilen kesici maddeyi atması haberlerde yer aldı.
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İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden olan AS ve Marca olayı videolu şekilde internet sitelerinden yayınladı.
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AS "Quaresma kendisine atılan bıçağı hakeme gangster gibi verdi" manşetini attı.
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Marca ise "Kendise atılan bıçağı Quaresma'nın hakeme verişi korkuttu" şeklinde yazdı.
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Marca maç boyunca sahaya bir çok yabancı maddenin atıldığını ama özellikle Quaresma'nın kendisine atılan bıçağı hakeme verişinin haftanın futbol resmi olduğunu belirtti.
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Portekiz basını da Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylara değindi.
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Ülkenin önde gelen 2 spor gazetesi olan Abola ve Record'un manşetlerinden verdikleri haberlerde "Quaresma'nın soğukkanlı bir hareket yaptığını ve kendisine atılan bıçağı hakeme vermeden önce usta bir şekilde tuttuğunu yazdılar.